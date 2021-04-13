Маленький Тор подрастает, – Крис Хемсворт очаровал сеть видео с сыном
Голливудский актер Крис Хемсворт работает над фильмом "Тор: Любовь и гром". А в перерыве между съемками охотно проводит время с женой и детьми.
Источник:инстаграм Криса Хемсворта
Новое видео с сыном Криса Хемсворта разместил на инстаграм-странице. На кадрах видно, как актер боксирует с потомком. Ребенок надела супергеройский плащ в стиле Тора, чем растрогала всех подписчиков звездного отца.
Смотрите также Крис Хемсворт случайно сделал спойлер к "Тор Любовь и гром": какой актер сыграет в фильме
Представляю следующего чемпиона Вселенной в тяжелом весе,
– написал Крис Хемсворт.
Реакция сети на видео
Все сторонники Крис Хемсворт с восторгом комментировали видео:
- "Новый мститель"
- "Маленький Тор подрастает"
- "Вперед, чемпион! Ты можешь все, что только надумаешь"
- "Тор против Тора"
- "Это так мило"
Обратили сторонники внимание на то, что автор был в парике своего персонажа. Поэтому в сети предположили, что видео Криса Хемсворта снял неподалеку от площадки "Тор: Любовь и гром".
"Тор: Любовь и гром": коротко о фильме
- Деталей сюжета "Тор: Любовь и гром" еще не разглашают. Однако журналисты искусно распространяют первые неофициальные данные, полученные от инсайдеров.
- Одну из главных ролей в фильме сыграет Крис Пратт, который превратится в Звездного Рыцаря. Это было прогнозируемо, ведь в последние минуты фильма "Мстители: Завершение" именно этот супергерой вместе с Тором отправился на космическом корабле.
- Ожидается и появление в кадре Натали Портман. По неофициальным данным, ее героиня будет бороться с раком, а Тор спасать ее. В то же время Валькирия возглавит Асгард.
- Неожиданностью для всех сторонников Marvel станет появление Кристиана Бейла и Мэтта Дэймона. Первый сыграет злодея, что уже поразило киноманов. Все потому, что Кристиан Бэйл хорошо известный по роли Бэтмена в трилогии Кристофера Нолана.
Поделиться новостью