Голливудский актер Крис Хемсворт работает над фильмом "Тор: Любовь и гром". А в перерыве между съемками охотно проводит время с женой и детьми.

Новое видео с сыном Криса Хемсворта разместил на инстаграм-странице. На кадрах видно, как актер боксирует с потомком. Ребенок надела супергеройский плащ в стиле Тора, чем растрогала всех подписчиков звездного отца.

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Представляю следующего чемпиона Вселенной в тяжелом весе,

– написал Крис Хемсворт.

Реакция сети на видео

Все сторонники Крис Хемсворт с восторгом комментировали видео:

"Новый мститель"

"Маленький Тор подрастает"

"Вперед, чемпион! Ты можешь все, что только надумаешь"

"Тор против Тора"

"Это так мило"

Обратили сторонники внимание на то, что автор был в парике своего персонажа. Поэтому в сети предположили, что видео Криса Хемсворта снял неподалеку от площадки "Тор: Любовь и гром".

"Тор: Любовь и гром": коротко о фильме