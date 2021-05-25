"Кем ты хочешь быть, когда вырастешь?": милое фото Криса Хемсворта с сыном на съемках "Тора 4"

25 мая 2021 , 18:16
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Источник:

инстаграм Криса Хемсворта

Голливудский актер Крис Хемсворт опубликовал в своем инстаграме фото с сыном, в подписи к которому рассказал о желании своего сына стать супергероем. Зафиксировали такой момент в перерыве между съемками "Тора: Любовь и гром".

"Держу своего маленького мальчика за руку и спрашиваю: "Кем ты хочешь стать, когда вырастешь?". - "Папа, я хочу стать суперменом". – К счастью, у меня есть еще двое детей", – поделился Крис Хемсворт.

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Ребенок надел супергеройский плащ в стиле Тора, чем очень растрогал подписчиков звездного отца.

Реакция сети на фото с сыном

  • "Самый большой подарок в жизни – это папа, и ты прекрасно справляешься";
  • "Я люблю суперменов тоже";
  • "Это здорово";
  • "Блестяще".

"Тор: Любовь и гром": что известно о фильме

  • Фильм режиссера Тайка Вайтити.
  • Подробности сюжета фэнтезийного боевика "Тор: Любовь и гром" держатся в тайне.
  • Одну из главных ролей в фильме сыграет Крис Пратт, который перевоплотится в Звездного рыцаря. Это было прогнозируемо, ведь в последние минуты фильма "Мстители: Финал" именно этот супергерой вместе с Тором отправился на космическом корабле.
  • Ожидается и появление в кадре Натали Портман. По неофициальным данным, ее героиня будет бороться с раком, а Тор будет спасать ее. В то же время Валькирия возглавит Асгард.
  • Неожиданностью для всех поклонников Marvel станет появление Кристиана Бэйла и Мэтта Дэймона. Первый сыграет злодея, что уже поразило киноманов. Все потому, что Кристиан Бэйл хорошо известен по роли Бэтмена в трилогии Кристофера Нолана.
  • Премьера фильма состоится в 2022 году.​
Автор: Наталія Гулій