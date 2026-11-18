Крис Колумбус неожиданно вспомнил об актере, которого уволил из фильма из-за плохой игры. И хотя он не назвал имени, бывший участник съемок быстро узнал себя в этой истории.

68-летний Крис Коламбус признался, что за всю карьеру только один раз уволил актера – и произошло это во время работы над фильмом "Один дома" (1990). Как сообщает Page Six, режиссер поделился этой историей в подкасте Wildmen.

Кого уволили со съемок "Один дома"

По словам Коламбуса, изначально студия не хотела платить гонорар Дэниэлу Стерну, которому предложили роль неуклюжего грабителя Марва.

Крис Коламбус / Фото Wildmen Podcast/ Youtube



Поэтому создатели фильма решили попробовать другого актера. Его кандидатуру проверяли на роль напарника Гарри, которого сыграл Джо Пеши. Однако результат, по словам режиссера, оказался катастрофическим.

Пеши был великолепен. А вот другой парень, тогда он был еще совсем молодым, играл просто ужасно. Мне пришлось его уволить. Это единственный человек, которого я когда-либо уволил, – рассказал Коламбус.

Режиссер добавил, что тогда пообещал актеру возможность поработать вместе в будущем. Правда, за следующие 36 лет такой возможности у них так и не представилось.

Кто должен был сыграть Марва вместо Дэниела Стерна

Хотя Коламбус не назвал имени неудачного кандидата, издание Entertainment Weekly установило, что речь идет о Дэниеле Робаке.

Актер, известный по фильму "Беглец" и сериалу "Остаться в живых", ранее рассказывал, что получил роль Марва, но покинул проект после четырех дней работы.

В итоге студия вернулась к кандидатуре Дэниела Стерна. Именно он вместе с Джо Пеши создал культовый дуэт "мокрых бандитов", которые в двух частях подряд безуспешно пытались перехитрить маленького Кевина Маккалистера.

Уволенный актер ответил режиссеру

В интервью Entertainment Weekly Дэниел Робак заявил, что режиссер неверно помнит обстоятельства его увольнения. По словам актера, никаких ужасных кинопроб с Джо Пеши вообще не было.

Я очень уважаю Криса Коламбуса. Мне нравятся все его фильмы. Но его комментарии меня беспокоят, – заявил Робак.

Актер утверждает, что провел с Пеши всего один день, а камеру для совместных проб они даже не включали. По его словам, Коламбус объяснил увольнение тем, что между актерами не было необходимой экранной химии.

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