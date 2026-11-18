Режиссер фильма "Один дома" спустя 36 лет рассказал об актере, которого выгнал со съемок: что произошло
Крис Колумбус неожиданно вспомнил об актере, которого уволил из фильма из-за плохой игры. И хотя он не назвал имени, бывший участник съемок быстро узнал себя в этой истории.
68-летний Крис Коламбус признался, что за всю карьеру только один раз уволил актера – и произошло это во время работы над фильмом "Один дома" (1990). Как сообщает Page Six, режиссер поделился этой историей в подкасте Wildmen.
Кого уволили со съемок "Один дома"
По словам Коламбуса, изначально студия не хотела платить гонорар Дэниэлу Стерну, которому предложили роль неуклюжего грабителя Марва.
Поэтому создатели фильма решили попробовать другого актера. Его кандидатуру проверяли на роль напарника Гарри, которого сыграл Джо Пеши. Однако результат, по словам режиссера, оказался катастрофическим.
Пеши был великолепен. А вот другой парень, тогда он был еще совсем молодым, играл просто ужасно. Мне пришлось его уволить. Это единственный человек, которого я когда-либо уволил, – рассказал Коламбус.
Режиссер добавил, что тогда пообещал актеру возможность поработать вместе в будущем. Правда, за следующие 36 лет такой возможности у них так и не представилось.
Кто должен был сыграть Марва вместо Дэниела Стерна
Хотя Коламбус не назвал имени неудачного кандидата, издание Entertainment Weekly установило, что речь идет о Дэниеле Робаке.
Актер, известный по фильму "Беглец" и сериалу "Остаться в живых", ранее рассказывал, что получил роль Марва, но покинул проект после четырех дней работы.
В итоге студия вернулась к кандидатуре Дэниела Стерна. Именно он вместе с Джо Пеши создал культовый дуэт "мокрых бандитов", которые в двух частях подряд безуспешно пытались перехитрить маленького Кевина Маккалистера.
Уволенный актер ответил режиссеру
В интервью Entertainment Weekly Дэниел Робак заявил, что режиссер неверно помнит обстоятельства его увольнения. По словам актера, никаких ужасных кинопроб с Джо Пеши вообще не было.
Я очень уважаю Криса Коламбуса. Мне нравятся все его фильмы. Но его комментарии меня беспокоят, – заявил Робак.
Актер утверждает, что провел с Пеши всего один день, а камеру для совместных проб они даже не включали. По его словам, Коламбус объяснил увольнение тем, что между актерами не было необходимой экранной химии.
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