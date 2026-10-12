Как сообщает 24 Канал, 49-летний американский актер Девин Ретрей, который сыграл старшего брата Кевина, появился перед поклонниками. Новые видео артиста значительно отличаются от образа, который зрители помнят из 90-х.

Что известно об актере и его скандальном прошлом

Девину Ретрею было всего 13 лет, когда он сыграл Базза в первой части "Один дома" в 1990 году. Впоследствии актер вернулся к этой роли в сиквеле, а также снимался в фильмах "Небраска", "Мошенницы с Уолл-стрит" и сериале "Лучше позвоните Солу".

В 2021 году он даже вновь перевоплотился в Базза в картине "Один дома: Новое рождественское приключение". Правда, повторить прежний успех актеру так и не удалось.

Не обошлось и без серьезных скандалов. В 2024 году Ретрей признал свою вину по двум обвинениям в домашнем насилии в отношении бывшей девушки. Суд назначил ему три года условного наказания и обязал пройти специальную программу.

Поэтому, хотя Девин Ретрей и продолжает появляться на публике, его имя в последние годы упоминают не только из-за культовой рождественской комедии. А вот для миллионов зрителей он, похоже, навсегда останется тем самым невыносимым старшим братом Кевина.

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