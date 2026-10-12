Як повідомляє 24 Канал, 49-річний американський актор Девін Ретрей, який зіграв старшого брата Кевіна, з'явився перед шанувальниками. На нових відео артист неабияк відрізняється від образу, який глядачі пам'ятають із 90-х.

Що відомо про актора та його скандальне минуле

Девіну Ретрею було лише 13 років, коли він зіграв Базза в першій частині "Сам удома" у 1990 році. Згодом актор повернувся до ролі у продовженні, а також знімався у фільмах "Небраска", "Шахрайки з Волл-стріт" і серіалі "Краще подзвоніть Солу".

У 2021 році він навіть знову перевтілився у Базза у стрічці "Сам удома: Нова різдвяна пригода". Щоправда, повторити колишній успіх акторові так і не вдалося.

Не обійшлося й без серйозних скандалів. У 2024 році Ретрей визнав провину за двома обвинуваченнями у домашньому насильстві щодо колишньої дівчини. Суд призначив йому три роки умовного покарання та зобов'язав пройти спеціальну програму.

Тож хоча Девін Ретрей і продовжує з'являтися на публіці, його ім'я останніми роками згадують не лише через культову різдвяну комедію. А от для мільйонів глядачів він, схоже, назавжди залишиться тим самим нестерпним старшим братом Кевіна.

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