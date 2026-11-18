68-річний Кріс Коламбус зізнався, що за всю кар'єру лише одного разу звільнив актора – і сталося це під час роботи над "Сам удома" (1990). Як повідомляє Page Six, режисер поділився цією історією в подкасті Wildmen.

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За словами Коламбуса, спочатку студія не хотіла платити гонорар Деніелу Стерну, якому запропонували роль незграбного грабіжника Марва.

Кріс Коламбус / Фото Wildmen Podcast/ Youtube



Тому творці фільму вирішили спробувати іншого актора. Його кандидатуру перевіряли на роль напарника Гаррі, якого зіграв Джо Пеші. Однак результат, за словами режисера, виявився катастрофічним.

Пеші був чудовим. А от інший хлопець, тоді він був ще зовсім молодим, грав просто жахливо. Мені довелося його звільнити. Це єдина людина, яку я коли-небудь звільняв, – розповів Коламбус.

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Режисер додав, що тоді пообіцяв акторові можливість попрацювати разом у майбутньому. Щоправда, за наступні 36 років такої нагоди вони так і не знайшли.

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Хто мав зіграти Марва замість Деніела Стерна

Хоча Коламбус не назвав імені невдалого кандидата, видання Entertainment Weekly встановило, що йдеться про Деніела Робака.

Актор, відомий за фільмом "Утікач" та серіалом "Загублені", раніше розповідав, що отримав роль Марва, але залишив проєкт після чотирьох днів роботи.

Зрештою студія повернулася до кандидатури Деніела Стерна. Саме він разом із Джо Пеші створив культовий дует "мокрих бандитів", які дві частини поспіль безуспішно намагалися перехитрити маленького Кевіна Маккалістера.

Звільнений актор відповів режисеру

В інтерв'ю Entertainment Weekly Деніел Робак заявив, що режисер неправильно пам'ятає обставини його звільнення. За словами актора, жодних жахливих кінопроб із Джо Пеші взагалі не було.

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Я дуже поважаю Кріса Коламбуса. Мені подобаються всі його фільми. Але його коментарі мене непокоять, – заявив Робак.

Актор стверджує, що провів із Пеші лише один день, а камеру для спільних проб вони навіть не вмикали. За його словами, Коламбус пояснив звільнення тим, що між акторами не було потрібної екранної хімії.

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