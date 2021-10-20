Крис Пратт сообщил о начале съемок "Стражей Галактики 3" – видео из гримерки

Крис Пратт, который сыграет в фильме главную роль, в твиттере телеведущего Конана О'Брайена объявил о начале съемок третьей части "Стражей Галактики". Все поклонники с нетерпением ожидают премьеру фильма 5 мая 2023 года.

Новый фильм студии Marvel станет сиквелом к "Стражам Галактики" 2014 и 2017 годов. Еще в конце 2018 года было объявлено, что режиссером киноленты выступит Джеймс Фрэнсис Ганн, который работал над предыдущими фильмами трилогии. Интересно "Удивительно, эпичено, красиво и насыщенно": появились первые комментарии на "Вечных" с Анджелиной Джоли Как дела? Это Пратт. Я нахожусь на съемках третьей части "Стражей Галактики", это первый день. Вот почему мои безумные бакенбарды вернулись. Я очень рад быть здесь,

– объяснил актер на видео из гримерки.

Что известно о съемках "Стражей Галактики 3"

Перед съемками режиссер признался: сделал большую ошибку, когда убил Йондо, которого сыграл Майкл Рукер. Ганн был убежден, что благодаря этому персонажу можно было раскрыть непростые отношения отца и сына. Однако появится ли Йондо в новом фильма "Стражей Галактики", пока неизвестно.

Новинка Marvel станет последней в трилогии и полностью раскроет линию главных героев. В частности, большое внимание режиссер уделит Питеру Квиллу, который только урывками помнит свое детство. Также в центре сюжета может оказаться Гамора, которая исчезла после войны с Таносом.



Йондо из фильма "Стражи Галактики" / IMDb

Во время пандемии коронавируса Джеймс Ганн с фанатами пересмотрел две части "Стражей Галактики" и намекнул, что енот Ракета появится в новой киноленте. Именно этот персонаж, по словам режиссера, сыграет важную роль и покажет свою историю зрителям. Однако какую миссию доверили остроумному Ракете – остается загадкой.

Я завершу историю этой трилогии "Стражей Галактики" и помогу катапультировать как старых, так и новых персонажей Marvel в следующие 10 лет франшизы. Я буду сотрудничать с Кевином Фейги и командой, чтобы помочь разработать куда более интересные истории, и убедиться, что будущее Marvel такое же особенное, настоящее и магическое, как и в начале создания,

– отметил Джеймс Ганн.

Пока что всех деталей съемок не разглашают. Держат в секрете и сюжет "Стражей Галактики-3". Однако Зои Салдана призналась, что хочет вернуться в киноленту в образе Гамы.

Главные герои, которые сыграют в ленте

В СМИ подозревают, что все актеры сыграют в новой киноленте. В частности: Крис Пратт (Питер Квилл) и Дэйв Батиста (Дракс). Кроме этого, Грута и Ракету будут озвучивать Вин Дизель и Брэдли Купер. В то же время предполагают, что в одном из эпизодов "Стражей Галактики-3" может появиться Сильвестр Сталлоне. По крайней мере, такие пожелания озвучил режиссер и сценарист Джеймс Ганн.

"Стражи Галактики-3" 2023: смотрите тизер к фильму