Новий фільм студії Marvel стане сиквелом до "Вартових галактики" 2014 та 2017 року. Ще наприкінці 2018 року було оголошено, що режисером кінострічки виступить Джеймс Френсіс Ганн, який працював над попередніми фільмами трилогії. Цікаво "Дивно, епічно, красиво і насичено": з'явилися перші відгуки на "Вічних" з Анджеліною Джолі Як справи? Це Кріс Пратт. Я перебуваю на зйомках третьої частини "Вартових Галактик", це перший день. Ось чому мої божевільні бакенбарди повернулися. Я дуже радий бути тут,

– пояснив актор на відео з гримерки.

Що відомо про зйомки "Вартових галактики 3"

Перед зйомками режисер зізнався: зробив велику помилку, що вбив Йондо, якого зіграв Майкл Рукер. Ганн був переконаний, що завдяки цьому персонажу можна було розкрити непрості стосунки батька та сина. Однак чи з'явиться Йондо у новому фільму "Вартових галактики", наразі невідомо.

Новинка Marvel стане останньою у трилогії та повністю розкриє лінію головних героїв. Зокрема, велику увагу режисер приділить Пітеру Квіллу, який тільки уривками пам'ятає своє дитинство. Також у центрі сюжету може опинитись Гамора, яка зникла після війни з Таносом.



Йондо із фільму "Вартові галактики" / IMDb

Під час пандемії коронавірусу Джеймс Ганн з прихильниками переглянув дві частини "Вартових галактики" і натякнув, що єнот Ракета з'явиться у новій кінострічці. Саме цей персонаж, за словами режисера, зіграє важливу роль та покаже свою історію глядачам. Однак яку місію довірили дотепному Ракеті – залишається загадкою.

Я завершу історію цієї трилогії "Вартових галактики" та допоможу катапультувати як старих, так і нових персонажів Marvel у наступні 10 років франшизи. Я буду співпрацювати з Кевіном Фейге і командою, щоб допомогти розробити куди цікавіші історії, і переконатись, що майбутнє Marvel таке ж особливе, справжнє та магічне, як на початку його створення,

– зазначив Джеймс Ганн.

Наразі всіх деталей зйомок не розголошують. Тримають у секреті і сюжет "Вартових галактики-3". Однак Зої Салдана зізналась, що хоче повернутись у кінострічку в образі Гамори.

Головні герої, які зіграють у стрічці

У ЗМІ підозрюють, що всі актори зіграють у новій кінострічці. Зокрема: Кріс Пратт (Пітер Квілл) і Дейв Батіста (Дракс). Окрім цього, Грута і Ракету озвучуватимуть Він Дізель і Бредлі Купер. Водночас припускають, що в одному з епізодів "Вартових галактики 3" може з'явитись Сильвестр Сталлоне. Принаймні, такі побажання озвучив режисер і сценарист Джеймс Ганн.

"Вартові галактики 3" 2023: дивіться тизер до фільму