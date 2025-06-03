Вы должны бояться, – отец Эммы Уотсон неожиданно обратился к новым звездам "Гарри Поттера"
- Крис Уотсон, отец Эммы Уотсон, сыгравшей Гермиону, обратился к новым актерам сериала "Гарри Поттер" с советом.
- Уотсон готов поддержать семьи новых актеров, которые могут столкнуться с подобными вызовами, как и его дочь 20 лет назад.
Отец актрисы, сыгравшей Гермиону Грейнджер, Крис Уотсон обратился к новым актерам сериальной адаптации "Гарри Поттера". Он высказал свое мнение о вызовах и ответственности, которые предстанут перед новыми звездами.
Мужчина отметил, что звездная жизнь, которая совсем скоро придет в жизнь новых актеров, на самом деле не такая легкая, как кажется со стороны. Об этом сообщает Кино 24 со ссылкой на Times Radio.
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Отец Эммы Уотсон обратился к актерам сериала "Гарри Поттер": что сказал мужчина
Студия HBO уже официально представила тройку главных героев нового сериала "Гарри Поттер". После этого Крис Уотсон, отец главной актрисы фильма о Гарри Поттере Эммы Уотсон, рассказал о тех вызовах, которые могут возникнуть перед семьей юных звезд. В частности, он обратился к родителям юных актеров, которые станут звездами телевидения.
Он вспомнил об опыте своей дочери, которая также могла поддаться звездной болезни. Однако он отметил, что стоит не позволить успеху ослепить себя и уже сегодня готовиться к трудностям, которые могут вызвать очень сложный путь для звездных детей.
Как родители, вы должны бояться. И ты думаешь, что это может пойти в любую сторону. Это очень сложная вещь для ребенка и родителей, с которой нелегко справиться. И хотя есть много плюсов, нет ничего идеального, и вы должны признать, что будет много минусов, и некоторые из них вы даже не могли себе представить,
– подчеркнул Уотсон.
Напомним, что Эмма Уотсон сыграла роль Гермионы в фильме о Гарри Поттере. Уже в 11 лет девушка стала настоящей звездой больших экранов. Однако сегодня ее отец поделился, что лишь семейная поддержка позволила ей остаться приземленной и не заносчивой.
Эмма Уотсон в роли Гермионы / Фото из фильма "Гарри Поттер"
Муж отметил, что когда Эмма стала звездой, она все равно продолжала ходить в обычную школу, играть в хоккей и заниматься своими обычными бытовыми делами. Именно это позволило им держаться, легче держать на ногах Эму и сделать из нее хорошего человека.
Кроме этого, Крис Уотсон признался, что всегда открыт для того, чтобы поддержать семьи новых актеров, которые уже совсем скоро будут переживать подобные эмоции и тот стремительный взлет, что и его дочь 20 лет назад.