Актриса призналась, что она не могла отказать режиссеру сыграть в фильме, ведь его предложение ей показалось очень привлекательным. Кристен Стюарт сказала, что самым сложным для нее было эмоционально подготовиться к роли. Таким образом, она хотела еще раз испытать свой актерский характер.

Не пропустите Лучшие фильмы о покере: 7 лент по рейтингу IMDb

Однажды мне позвонил Пабло Ларраин и сообщил, что планирует снять фильм о принцессе Диане "Спенсер". И я такая: "А кто это"? Конечно, это принцесса Диана. Это ее настоящее имя. Этот фильм как трехдневная медитация, и попытка представить ее ощущения в тот промежуток времени, когда она пыталась определиться, кто она на самом деле. Конечно, я не могла сказать "Нет". Я ошеломлена,

– отметила Кристен Стюарт.

Что известно о картине "Спенсер"

Мировая премьера состоялась в сентябре на Венецианском кинофестивале и презентации на CinemaCon 2021 года. В украинских кинотеатрах фильм появился 9 декабря. Рейтинг фильма на Rotten Romatoes – 83% от критиков и 52% от зрителей.

Зимние вечера особенно длинные, если проводить их без SlotoKing. Это онлайн-казино поможет погрузиться в атмосферу азартного королевства и предложит вам десятки топовых игр, которые доставят настоящее удовольствие.

В картине говорится о трех самых печальных днях принцессы Дианы во время Рождества в королевском имении Сандрингам в Норфолке. Именно там леди Ди борется с собственными эмоциями и волнением, поскольку знает об изменах мужа и понимает, что ее ждет развод с принцем Чарльзом. Она не может справиться с болью, которую причиняет ей ее муж, а также с общественным давлением и отношением к ней королевской семьи. Наибольшим утешением для нее являются сыновья принц Уильям и принц Гарри, которые утешают ее в самые печальные моменты.

"Спенсер: Тайна принцессы Дианы" 2021: смотреть трейлер фильма онлайн