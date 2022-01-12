Актриса зізналася, що вона не могла відмовити режисеру зіграти у фільмі, адже його пропозиція їй здалася дуже привабливою. Також Крістен Стюарт сказала, що найскладнішим для неї було емоційно підготуватись до ролі. Таким чином, вона хотіла ще раз випробувати свій акторську вдачу.

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Одного разу мені зателефонував Пабло Ларраін і повідомив, що планує зняти фільм про принцесу Діану "Спенсер". І я така: "А хто це"? Звісно, це принцеса Діана. Це її справжнє ім’я. Цей фільм, мов триденна медитація, і спроба уявити її відчуття у той проміжок часу, коли вона намагалася визначитися, хто вона насправді. Звісно, я не могла сказати "Ні". Я приголомшена,

– зазначила Крістен Стюарт.

Що відомо про картину "Спенсер"

Світова прем’єра відбулася у вересні на Венеційському кінофестивалі та презентації на CinemaCon 2021 року. В українських кінотеатрах стрічка з’явилася 9 грудня. Рейтинг фільму на Rotten Romatoes – 83 % від критиків та 52 % від глядачів.

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У картині йдеться про три найсумніші дні принцеси Діани в час Різдва у королівському маєтку Сандрінгам у Норфолку. Саме там леді Ді бореться з власними емоціями та хвилюванням, оскільки знає про зради чоловіка і розуміє, що її чекає розлучення з принцом Чарльзом. Вона не може впоратись з болем, якого завдає їй її чоловік, а також суспільний тиск та ставлення до неї королівської сім'ї. Найбільшою розрадою для неї є сини принц Вільям та принц Гаррі, які втішають її у найсумніші моменти.

"Спенсер: Таємниця Діани" 2021: дивитись трейлер фільму онлайн