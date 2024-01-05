Трагедия произошла в четверг, 4 января, в водах Бекии (Карибский бассейн). Сообщается, что на Карибы Оливер и его дочери прибыли 26 декабря. За два дня до гибели актер опубликовал фотографию пляжа. Фото Оливер подписал словами: "пусть царит любовь".

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Что произошло с самолетом, на котором летел Оливер, пока неизвестно. Известно, что актер и его дочери летели в Сент-Люсию. Уже через несколько минут после взлета Роберт Сакс – пилот – сообщил о проблемах. Он заявил, что самолет возвращается к месту взлета. Это было последнее сообщение.

Впоследствии рыбаки видели момент падения самолета в воду. Сообщают, что там – очень глубоко. Когда приехали представители береговой охраны, рыбаки призвали их дождаться водолазов, чтобы поднять тела. В настоящее время погибшие находятся в местном морге.



Оливер с дочерьми / Getty Images

Что известно о карьере Оливера

Кристиан Оливер снялся в ряде известных лент. В его фильмографии – "Спиди-гонщик", "Лучший рождественский бал", "Поворот не туда: Наследие", "Мушкетеры", "Операция "Валькирия", а также – финальная часть франшизы об Индиана Джонсе. Коллеги вспоминают Оливера как очень отзывчивого, милого и трудолюбивого человека.