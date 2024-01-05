Трагедія сталася у четвер, 4 січня, у водах Бекії (Карибський басейн). Повідомляють, що на Кариби Олівер та його доньки прибули 26 грудня. За два дні до загибелі актор опублікував світлину пляжу. Фото Олівер підписав словами: "нехай панує любов".

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Що сталося з літаком, на якому летів Олівер, – наразі невідомо. Відомо, що актор та його доньки летіли до Сент-Люсії. Вже через декілька хвилин після злету Роберт Сакс – пілот – повідомив про проблеми. Він заявив, що літак повертається до місця злету. Це – було останнє повідомлення.

Згодом рибалки бачили момент падіння літака у воду. Повідомляють, що там – дуже значна глибина. Коли приїхали представники берегової охорони, рибалки закликали їх дочекатися водолазів, аби підняти тіла. Наразі загиблі перебувають у місцевому морзі.



Олівер з доньками / Getty Images

Що відомо про кар'єру Олівера

Крістіан Олівер знявся у низці відомих стрічок. У його фільмографії – "Спіді-гонщик", "Найкращий різдвяний бал", "Поворот не туди: Спадщина", "Мушкетери", "Операція "Валькірія", а також – фінальна частина франшизи про Індіану Джонса. Колеги згадують Олівера як дуже чуйну, милу та працьовиту людину.