Кристина Дэвис из "Секса и города" встретилась с украинскими беженцами: трогательные фото

Посол доброй воли UNHCR, американская актриса Кристина Дэвис, прилетела в Молдову. Там она встретилась с украинцами, которые из-за войны вынуждены были покинуть свои дома.

В Кишиневе звезда пообщалась с детьми из Украины и выразила свою искреннюю поддержку. Известно, что Дэвис с начала полномасштабного вторжения поддерживает украинцев.

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Кристина Дэвис встретилась с украинскими беженцами

В интервью Daily Mail актриса поделилась своими впечатлениями от встречи и сказала, что поражена чрезвычайной силой украинцев.

"Для меня большая честь быть здесь, в Молдове, проводить время с украинскими беженцами и местными жителями. Они объединились как единое целое, доставляя надежду в эту очень печальную ситуацию", – сказала она.

Я была глубоко умилена чрезвычайной силой, которую демонстрируют беженцы. Никто не планирует становиться беженцем, и, несмотря на болезненный опыт разлуки с родными и близкими, многие восстанавливают свою жизнь в Молдове,

– дополнила Дэвис.

Звезда также поделилась фотографиями с украинцами в своих инстаграм-сторизах и добавила хештег #Ukraine и сине-желтый флажок.



Кристина Дэвис с украинцами / Скриншот из инстаграма Кристины

К слову, недавно в Украине приезжал американский актер Стивен Фрай. Он был ведущим третьего саммита первых леди и джентльменов.