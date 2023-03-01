Кристина Эпплгейт сыграла роль в черной комедии "Мертвый для меня". Впервые сериал вышел в 2019 году, однако во время съемок третьего финального сезона актрисы диагностировали рассеянный склероз.

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Звезда "Друзей" прекращает актерскую карьеру

На церемонии вручения наград SAG Awards 2023 всеми любимая комедийная актриса намекнула на конец своей долгой карьеры. На красной дорожке она появилась с 11-летней дочерью и тростью, на которой было написано: "FU MS".

Справочно. Рассеянный склероз – это состояние, которое может поражать головной и спинной мозг, а побочные эффекты могут включать в себя трудности со зрением, равновесием, движениями и чувствительностью рук и ног. По данным Джона Хопкинса, болезнь чаще встречается у женщин, чем у мужчин.

Сейчас я не могу себе представить, что встаю в 5 утра и провожу 12 – 14 часов на съемочной площадке,

– сказала она.

Кристина Эпплгейт на церемонии SAG Awards 2023 / Фото ABC News

В настоящее время актриса занимается озвучкой. Она подарила нам таких незабываемых персонажей: