Крістіна Епплгейт зіграла роль у чорній комедії "Мертвий для мене". Вперше серіал вийшов у 2019 році, однак, під час зйомок третього фінального сезону в актриси діагностували розсіяний склероз.
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Зірка "Друзів" припиняє акторську кар’єру
На церемонії вручення нагород SAG Awards 2023, всіма улюблена комедійна актриса натякнула на кінець своєї довгої кар'єри. На червоній доріжці вона з’явилася з 11-річною донькою та тростиною, на якій було написано: "FU MS".
Зараз я не можу собі уявити, що встаю о 5 ранку і проводжу 12 – 14 годин на знімальному майданчику,
– сказала вона.
Крістіна Епплгейт на церемонії SAG Awards 2023 / Фото ABC News
Наразі актриса займається озвучкою. Вона подарувала нам таких незабутніх персонажів:
- Ґвендолін у комедії "Дуже погані матусі";
- Вероніка Корнінгстон у стрічці "Телеведучий: Легенда продовжується";
- Алісія Валко у фільмі "Пережити Різдво";
- Емі Ґрін (сестра Рейчел) у ситкомі "Друзі" (2 епізоди, 2002 – 2003 роки).