Звезда "Друзей" прекращает актерскую карьеру: борется с неизлечимой болезнью
Источник:Daily Mail
Американская актриса Кристина Эпплгейт пришла на церемонию вручения наград SAG Awards 2023. В воскресенье 26 февраля она заявила, что церемония может стать для нее как для актрисы последней. Звезда сражается с рассеянным склерозом.
Кристина Эпплгейт сыграла роль в черной комедии "Мертвый для меня". Впервые сериал вышел в 2019 году, однако во время съемок третьего финального сезона актрисы диагностировали рассеянный склероз.
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Звезда "Друзей" прекращает актерскую карьеру
На церемонии вручения наград SAG Awards 2023 всеми любимая комедийная актриса намекнула на конец своей долгой карьеры. На красной дорожке она появилась с 11-летней дочерью и тростью, на которой было написано: "FU MS".Справочно. Рассеянный склероз – это состояние, которое может поражать головной и спинной мозг, а побочные эффекты могут включать в себя трудности со зрением, равновесием, движениями и чувствительностью рук и ног. По данным Джона Хопкинса, болезнь чаще встречается у женщин, чем у мужчин.
Сейчас я не могу себе представить, что встаю в 5 утра и провожу 12 – 14 часов на съемочной площадке,
– сказала она.
В настоящее время актриса занимается озвучкой. Она подарила нам таких незабываемых персонажей:
- Гвендолин в комедии "Очень плохие мамочки";
- Вероника Корнингстон в ленте "Телеведущий: Легенда продолжается";
- Алисия Валко в фильме "Пережить Рождество";
- Эми Грин (сестра Рэйчел) в ситкоме "Друзья" (2 эпизода, 2002 – 2003 годы).