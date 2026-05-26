Где сейчас и как изменилась актриса, сыгравшая роль бухгалтерши Светки в "Поймать Кайдаша"

С момента премьеры украинского сериала "Поймать Кайдаша" прошло уже шесть лет. Однако поклонники до сих пор с удовольствием пересматривают этот проект.

Многие актеры, которые тогда воплотили любимых героев, за это время изменились до неузнаваемости. Ранее мы рассказывали, куда исчез актер, который сыграл Артема Головашина в сериале. А теперь в материале 24 Канала расскажем, где сейчас актриса Кристина Курчинская-Федорак, которая воплотила роль бухгалтерши Светки.

Где сейчас и как выглядит Кристина Федорак?

С момента премьеры сериала "Поймать Кайдаша" прошло уже шесть лет. Актерские карьеры артистов, которые снимались в этом проекте, сложились по-разному. Кто-то больше сосредоточился на съемках в кино и сериалах, а кто-то, как, например, Дарья Федина, решил отойти от актерской профессии.

Зато Кристина Корчинская-Федорак сегодня является одной из звезд Национального академического драматического театра имени Ивана Франко. Актриса активно выходит на сцену и участвует в громких театральных постановках. Ранее также неоднократно отмечалось, что Кристина является одной из фавориток театральных критиков.

Особое внимание зрителей актриса привлекла благодаря участию в спектакле "Конотопская ведьма" – одной из самых громких театральных премьер последних лет. Не секрет, что билеты на эту постановку раскупают буквально за считанные минуты. Кроме того, Кристину можно увидеть и в других спектаклях театра.

В соцсетях актриса не слишком активна, однако время от времени делится фотографиями с профессиональных фотосессий, путешествий или личных моментов, которые сохраняет в своей фотоленте.

После роли в "Поймать Кайдаша" Кристина продолжила сниматься в кино. В частности, ее можно увидеть в фильме "Малевич", где она воплотила роль Софии – второй жены Казимира Малевича.

Также известно, что в 2024 году Кристина вышла замуж. Именно поэтому сейчас в ее соцсетях можно увидеть двойную фамилию – Корчинская-Федорак. В то же время подробностями личной жизни актриса публично почти не делится.

Какую роль актриса могла сыграть в "Поймать Кайдаша"?

В украинском сериале "Поймать Кайдаша" Кристина Корчинская-Федорак воплотила роль бухгалтерши Светки – подруги Мотри. Ее героиня была яркой, эффектной и харизматичной, однако в личной жизни ей постоянно не везло.

Интересно, что сначала Кристина пробовалась именно на роль Мотри. Об этом актриса рассказывала в интервью украинскому изданию OBOZ.UA.

С начала я пробовалась на Мотрю. Даже не знала, что есть такой персонаж – Светка, потому что когда присылают материал для проб, часто присылают не весь сценарий, а только синопсис определенной сцены со словами героини, на которую претендуешь. Но, знаете, я счастлива, что так сложилось,

– делилась Кристина.



Кристина Федорак в сериале "Поймать Кайдаша" / Кадр из сериала

Сегодня актриса признается, что рада такому развитию событий, ведь роль Мотри блестяще воплотила Антонина Хижняк, а образ Светки стал для самой Кристины по-своему особенным и узнаваемым.