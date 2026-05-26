Багато акторів, які тоді втілили улюблених героїв, за цей час змінилися до невпізнання. Раніше ми розповідали, куди зник актор, який зіграв Артема Головашина у серіалі. А тепер у матеріалі 24 Каналу розкажемо, де нині акторка Христина Курчинська-Федорак, яка втілила роль бухгалтерки Свєтки.

Дивіться також Що ви не знали про акторів легендарного "Спіймати Кайдаша": цікаві факти про зірок серіалу

Де зараз і як виглядає Христина Федорак?

З моменту прем'єри серіалу "Спіймати Кайдаша" минуло вже шість років. Акторські кар'єри артистів, які знімалися в цьому проєкті, склалися по-різному. Хтось більше зосередився на зйомках у кіно та серіалах, а хтось, як, наприклад, Дарина Федина, вирішив відійти від акторської професії.

Натомість Христина Корчинська-Федорак сьогодні є однією із зірок Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка. Акторка активно виходить на сцену та бере участь у гучних театральних постановках. Раніше також неодноразово зазначалося, що Христина є однією з фавориток театральних критиків.

Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Особливу увагу глядачів акторка привернула завдяки участі у виставі "Конотопська відьма" – одній із найгучніших театральних прем'єр останніх років. Не секрет, що квитки на цю постановку розкуповують буквально за лічені хвилини. Крім того, Христину можна побачити й в інших виставах театру.

У соцмережах акторка не надто активна, однак час від часу ділиться світлинами з професійних фотосесій, подорожей або особистих моментів, які зберігає у своїй фотострічці.

Після ролі у "Спіймати Кайдаша" Христина продовжила зніматися в кіно. Зокрема, її можна побачити у фільмі "Малевич", де вона втілила роль Софії – другої дружини Казимира Малевича.

Також відомо, що у 2024 році Христина вийшла заміж. Саме тому нині в її соцмережах можна побачити подвійне прізвище – Корчинська-Федорак. Водночас подробицями особистого життя акторка публічно майже не ділиться.

Яку роль акторка могла зіграти у "Спіймати Кайдаша"?

В українському серіалі "Спіймати Кайдаша" Христина Корчинська-Федорак втілила роль бухгалтерки Свєтки – подруги Мотрі. Її героїня була яскравою, ефектною та харизматичною, однак у особистому житті їй постійно не щастило.

Цікаво, що спершу Христина пробувалася саме на роль Мотрі. Про це акторка розповідала в інтерв'ю українському виданню OBOZ.UA.

Від початку я пробувалася на Мотрю. Навіть не знала, що є такий персонаж – Свєтка, бо коли присилають матеріал для проб, часто надсилають не весь сценарій, а лише синопсис певної сцени зі словами героїні, на яку претендуєш. Але, знаєте, я щаслива, що так склалося,

– ділилась Христина.



Христина Федорак у серіалі "Спіймати Кайдаша" / Кадр із серіалу

Сьогодні акторка зізнається, що рада такому розвитку подій, адже роль Мотрі блискуче втілила Антоніна Хижняк, а образ Свєтки став для самої Христини по-своєму особливим і впізнаваним.