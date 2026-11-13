Украинская певица Кристина Соловий озвучила главную героиню нового мультфильма Disney

Как сообщает 24 Канал, украинская артистка озвучила Билли – импульсивную и неординарную девочку-подростка, которая неожиданно обнаруживает в себе магические способности.

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Правда, вместе с суперсилами девушка получает не инструкцию по эксплуатации, а целую кучу проблем.

Билли предстоит разобраться в семейных тайнах, познать необычный мир магии и понять, кем она на самом деле хочет стать.

В оригинальной версии главную героиню озвучила Хейли Стайнфельд, известная по озвучке Вай в сериале "Аркейн" и Гвен Стейси в анимационных фильмах о Человеке-пауке.

Теперь украинские зрители услышат Билли голосом Кристины Соловий. Первые реплики героини уже можно оценить в официальном трейлере.

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"Чарокрай: Королевство магии" выйдет в украинских кинотеатрах 26 ноября 2026 года.

А еще совсем скоро в прокат выходит украинская рождественская семейная комедия о Николае.