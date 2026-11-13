Українська співачка Христина Соловій озвучила головну героїню нового мультфільму Disney

Як повідомляє 24 Канал, українська артистка подарувала голос Біллі — імпульсивній та неординарній підлітці, яка несподівано відкриває в собі магічні здібності.

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Щоправда, разом із суперсилами дівчина отримує не інструкцію з користування, а цілу купу проблем.

Біллі доведеться розібратися в сімейних таємницях, пізнати незвичайний світ магії та зрозуміти, ким вона насправді хоче стати.

В оригінальній версії головну героїню озвучила Гейлі Стайнфельд, відома за озвученням Вай у серіалі "Аркейн" та Гвен Стейсі в анімаційних фільмах про Людину-павука.

Тепер українські глядачі почують Біллі голосом Христини Соловій. Перші репліки персонажки вже можна оцінити в офіційному трейлері.

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"Чарокрай: Королівство магії" з'явиться в українських кінотеатрах 26 листопада 2026 року.

А ще зовсім скоро у прокат виходить українська різдвяна сімейна комедія про Миколая.