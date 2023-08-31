Многие фильмы Нолана были положительно оценены мировыми кинокритиками и 9 из них собрали более 4 миллиардов долларов кассовых сборов. Это сделало его также одним из самых успешных режиссеров 21 века, передает 24 Канал.

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К тому же 3 фильма режиссера ("Помни", "Темный рыцарь", "Начало") входят в перечень 100 величайших фильмов 19 века по версии BBC.

Биография и личная жизнь Кристофера Нолана

Нолан родился в Лондоне. Его отец был англичанином и занимался рекламными проектами, а мать – американкой и работала стюардессой. В семье он был средним ребенком, имел как младшего, так и старшего брата. Свое детство Нолан провел в Лондоне и Чикаго.

В возрасте 7 лет, влюбившись в кинематограф, он начал снимать короткие фильмы на родительскую Super 8 камеру, где использовал игрушечных солдатиков, добавляя к этому элементы экшна. Особенно в детстве его очаровал фильм "Космическая одиссея 2001 года". Приблизительно в возрасте 8 лет он создал свою первую кукольную мультипликацию под названием Space Wars.

В 18 лет он получил двойное гражданство. Учился в Лондонском университете на факультете английской литературы. В течение этого периода он создавал короткометражные фильмы, один из которых – "Кража", в 1996 году был представлен в Кембридже на фестивале.



Юный Кристофер Нолан / Haileybury

В 1997 году женился на Эмме Томас, которая активно сотрудничает с ним как продюсер во время всех его проектов. Пара воспитывает четырех детей (Оливера, Магнуса, Рори и Флору) и проживает в Лос-Анджелесе Калифорнии.

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Фильмография Кристофера Нолана

Свое первое признание он получил после релиза психологического триллера "Мементо" (2000 год), в котором сюжетная линия построена на искажении времени. Этот фильм открыл перед ним возможность снять крупнобюджетный триллер Бессонница (2002 год) и драму Престиж (2006 год).

Дальнейший успех режиссеру принесли следующие работы:

супергеройская трилогия "Темный рыцарь" (2005 – 2012 годы),

научно-фантастический триллер "Начало" (2010 год),

научно-фантастическая лента "Интерстеллар" (2014 год),

военная драма "Дюнкерк" (2017 год),

научно-фантастический боевик "Тенет" (2020 год).

В 2023 году снял "Оппенгеймера" об отце ядерной бомбы, собравшем более 700 миллионов долларов в мировом прокате и по уровню кассовых сборов занял четвертое место в этом году.

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