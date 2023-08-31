Чимало фільмів Нолана були позитивно оцінені світовими кінокритиками та 9 з них зібрали понад 4 мільярди доларів касових зборів. Це зробило його також одним з найуспішніших режисерів сучасності, передає 24 Канал.

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До того ж 3 фільми режисера ("Пам'ятай", "Темний лицар", "Початок") входять до переліку 100 найвеличніших фільмів 19 століття за версією ВВС.

Біографія та особисте життя Крістофера Нолана

Нолан народився в Лондоні. Його батько був англійцем і займався рекламними проєктами, а мати – американкою і працювала стюардесою. У родині він був середньою дитиною, мав як молодшого, так і старшого братів. Своє дитинство Нолан провів в Лондоні та Чикаго.

У віці 7 років, закохавшись у кінематограф, він почав знімати короткі фільми на батьківську Super 8 камеру, де використовував іграшкових солдатиків, додававши до цього елементи екшну. Особливо у дитинстві його зачарував фільм "Космічна одіссея 2001 року". Приблизно у віці 8 років він створив свою першу лялькову мультиплікацію під назвою Space Wars.

У 18 років отримав подвійне громадянство. Навчався в Лондонському університеті на факультеті англійської літератури. Протягом цього періоду він створював короткометражні фільми, один з яких – "Крадіжка", в 1996 році був представлений у Кембриджі на фестивалі.



Юний Крістофер Нолан / Haileybury

У 1997 році одружився з Еммою Томас, яка активно співпрацює з ним як продюсерка під час всіх його проєктів. Пара виховує чотирьох дітей (Олівера, Магнуса, Рорі та Флору) і мешкає в Лос-Анджелесі, що в Каліфорнії.

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Фільмографія Крістофера Нолана

Своє перше визнання він здобув після релізу психологічного трилера "Мементо" (2000 рік), у якому сюжетна лінія побудована на викривленні часу. Цей фільм відкрив перед ним можливість зняти великобюджетний трилер "Безсоння" (2002 рік) та драму "Престиж" (2006 рік).

Подальший успіх режисеру принесли такі роботи:

супергеройська трилогія "Темний лицар" (2005 – 2012 роки),

науково-фантастичний трилер "Початок" (2010 рік),

науково-фантастична стрічка "Інтерстеллар" (2014 рік),

військова драма "Дюнкерк" (2017 рік),

науково-фантастичний бойовик "Тенет" (2020 рік).

У 2023 році зняв "Оппенгеймера" про батька ядерної бомби, який зібрав понад 700 мільйонів доларів у світовому прокаті й за рівнем касових зборів зайняв четверте місце в цьому році.

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