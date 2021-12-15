События фильма происходят в фантастическом мире, полном опасностей и приключений. Король Петер, известный заяц-авантюрист, усыновил необычного мальчика – Кролецыпа. Юный принц умен, изобретателен, обаятелен и очень неуклюж. Об этом сообщила нам пресс-служба фильма.
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По сюжету величайший злодей Королевства, родной брат Петера, убегает из тюрьмы и угрожает свергнуть авантюрного Короля, Кролецып отправляется в эпическую гонку против дяди вместе с Эйбом – саркастической черепахой, который уверен, что уже видел все и удивить его невозможно, и Мег – безрассудным экспертом по боевым искусствам. Они сделают все ради поиска главного артефакта для их спасения.
Приключенческое кино в духе "Индианы Джонса" и анимация для меня два самых магических вида кино. Когда я думаю о киномагии, я думаю именно об этом. Поэтому для меня всегда было крайне важно снять именно приключенческий мультфильм со всеми его яркими моментами,
– говорит режиссер Бен Стассен об анимации как о проекте мечты.
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Что известно о герое КролецыпаЕго история началась еще в 2006 году, когда в издательстве Dark Horse Comics вышел комикс о приключениях одноименного героя и его спутников. Комикс, рассчитанный на детей, но интересный и взрослым, был действительно очень насыщен сюжетно.
Постер к анимации / Фото пресс-службы фильма