"Кролецып и хомяк Тьмы": захватывающие новый трейлер и постер приключенческой анимации

Новая комедийная приключенческая анимация от студии nWave и Sony International "Кролецып и Хомяк Тьмы" режиссера Бена Стассена в украинских кинотеатрах выходит 24 февраля 2022 года.

События фильма происходят в фантастическом мире, полном опасностей и приключений. Король Петер, известный заяц-авантюрист, усыновил необычного мальчика – Кролецыпа. Юный принц умен, изобретателен, обаятелен и очень неуклюж. Об этом сообщила нам пресс-служба фильма.

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По сюжету величайший злодей Королевства, родной брат Петера, убегает из тюрьмы и угрожает свергнуть авантюрного Короля, Кролецып отправляется в эпическую гонку против дяди вместе с Эйбом – саркастической черепахой, который уверен, что уже видел все и удивить его невозможно, и Мег – безрассудным экспертом по боевым искусствам. Они сделают все ради поиска главного артефакта для их спасения.

Приключенческое кино в духе "Индианы Джонса" и анимация для меня два самых магических вида кино. Когда я думаю о киномагии, я думаю именно об этом. Поэтому для меня всегда было крайне важно снять именно приключенческий мультфильм со всеми его яркими моментами,

– говорит режиссер Бен Стассен об анимации как о проекте мечты.

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"Кролецып и Хомяк Тьмы" 2022: смотрите трейлер

Что известно о герое Кролецыпа Его история началась еще в 2006 году, когда в издательстве Dark Horse Comics вышел комикс о приключениях одноименного героя и его спутников. Комикс, рассчитанный на детей, но интересный и взрослым, был действительно очень насыщен сюжетно.

За несколько лет после 2006 года студия Sony была готова вдохнуть вторую жизнь в визуальную концепцию франшизы и снять полнометражный мультфильм, но из-за проблем с правами на оригинальный комикс проект был отложен. В конце 2019 года о фильме снова заговорили и в начале 2021 года стало известно, что анимация появится в кино в начале 2022 года.



Постер к анимации / Фото пресс-службы фильма