Известно, что съемки велись в районе аэродрома Даксфорд в Кембриджшире. Судя по фотографиям, биплан сопровождал еще один самолет времен Второй мировой.
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Сложный трюк для фильма
Во время полета Круз выбрался на крыло биплана, а самолет сделал несколько поворотов и бочку. В это время актер перемещался по крылу!
Том Круз во время выполнения фантастического трюка / Фото The Sun
После этого актер снова залез в кабину, и самолет приземлился. По словам источников издания, на подготовку к трюку у Круза ушло несколько месяцев; в частности, актер научился управлять бипланом.
Актер после исполнения трюка / Фото The Sun
Что известно о ленте "Миссия невыполнима 8"
Инсайдер в комментарии The Sun отметил, что съемки фильма "Миссия невыполнима 7" только недавно закончились, и команда сразу же приступила к съемкам следующего проекта.
Том Круз не дал себе перерыва и сразу приступил к съемкам впечатляющих сцен с 80-летним самолетом,
– сказал собеседник издания.
Информации о сюжете "Миссии невыполнимой 8" пока нет. Ожидается, что премьера фильма состоится 7 июля 2023 года.