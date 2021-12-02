Известно, что съемки велись в районе аэродрома Даксфорд в Кембриджшире. Судя по фотографиям, биплан сопровождал еще один самолет времен Второй мировой.

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Сложный трюк для фильма

Во время полета Круз выбрался на крыло биплана, а самолет сделал несколько поворотов и бочку. В это время актер перемещался по крылу!

Том Круз во время выполнения фантастического трюка / Фото The Sun

После этого актер снова залез в кабину, и самолет приземлился. По словам источников издания, на подготовку к трюку у Круза ушло несколько месяцев; в частности, актер научился управлять бипланом.

Актер после исполнения трюка / Фото The Sun

Что известно о ленте "Миссия невыполнима 8"

Инсайдер в комментарии The Sun отметил, что съемки фильма "Миссия невыполнима 7" только недавно закончились, и команда сразу же приступила к съемкам следующего проекта.

Том Круз не дал себе перерыва и сразу приступил к съемкам впечатляющих сцен с 80-летним самолетом,

– сказал собеседник издания.

Информации о сюжете "Миссии невыполнимой 8" пока нет. Ожидается, что премьера фильма состоится 7 июля 2023 года.

Стоит отметить, что франшиза "Миссии невыполнимой" навсегда изменила карьеру Тома Круза и существенно повлияла на самого актера. В первом фильме он снялся 25 лет назад. Как все началось и продолжалось – читайте в нашем материале.