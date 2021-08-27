В ролик вошли сцена с этим трюком и комментарии Круза, который назвал его "самым опасным трюком, который мы когда-либо делали". По словам актера, он с детства мечтал сделать это.
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Как снимали впечатляющий трюк Тома Круза
В ролик, который показали на CinemaCon вошла сцена с этим трюком и комментарии самого Круза, который назвал его самым опасным в своей карьере.
В этом эпизоде 59-летний Том Круз разгоняется на мотоцикле, едет прямо на огромную рампу и прыгает с горы, а потом в полете раскрывает парашют. В ролике актер признался, что мечтал провернуть такой трюк с детства.
Это будет прыжок на мотоцикле со скалы. Я хотел сделать это с самого детства. Все для зрителей,
– сказал актер.
Площадка для съема трюка для фильма "Миссия невыполнима" / Фото @MissionFilm
В промо перед роликом отметили, что перед выполнением трюка Том Круз усердно тренировался. Однако готовился к трюку не только актер, участники команды перед съемкой рассчитали, с какой силой и в каком направлении будет дуть ветер, чтобы не только подобрать идеальный момент для съемки, но и обеспечить актеру и съемочной группе безопасность.
Эпизод с трюком снимали в Норвегии. В сентябре 2020 года в сети появилось видео процесса съемки этого трюка. Даже на таком большом расстоянии полет выглядит невероятно захватывающим.