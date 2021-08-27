У ролик увійшли сцена з цим трюком і коментарі Круза, який назвав його "найнебезпечнішим трюком, який ми будь-коли робили". За словами актора, він з дитинства мріяв зробити це.

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Як знімали вражаючий трюк Тома Круза

У ролик, який показали на CinemaCon увійшла сцена з цим трюком та коментарі самого Круза, який назвав його найнебезпечнішим у своїй кар'єрі.

У цьому епізоді 59-річний Том Круз розганяється на мотоциклі, їде прямо на величезну рампу і стрибає з гори, а потім у польоті розкриває парашут. У ролику актор зізнався, що мріяв провернути такий трюк з дитинства.

Це буде стрибок на мотоциклі зі скелі. Я хотів зробити це з самого дитинства. Все для глядачів,

– сказав актор.



Майданчик для знімання трюку для фільму "Місія нездійсненна" / Фото @MissionFilm

У промо перед роликом зазначили, що перед виконанням трюку Том Круз старанно тренувався. Однак готувався до трюку не лише актор, учасники команди перед зніманням розрахували, з якою силою і в якому напрямку буде дути вітер, щоб не тільки підібрати ідеальний момент для фільмування, але і гарантувати акторові та знімальній групі безпеку.

Епізод з трюком фільмували у Норвегії. У вересні 2020 року в Мережі з'явилося відео процесу знімання цього трюку. Навіть на такій великій відстані політ виглядає неймовірно захоплюючим.

Варто зазначити, що франшиза "Місія нездійсненна" назавжди змінила кар'єру Тома Круза та суттєво вплинула на самого актора. У першому фільмі він знявся 25 років тому. Як все почалося та продовжувалося, читайте у нашому матеріалі.