Том Круз – одна з найбільш відомих кінозірок у світі. Він увірвався на сцену в 80-х минулого століття, зігравши в таких фільмах, як "Ризикований бізнес", "Найкращий стрілець" та "Людина дощу". Це був саме той час, коли правила фільмування в Голлівуді змінювались і Крузу загрожувала небезпека стати новою зіркою з візуальними спецефектами. Але дебютувавши, як продюсер у фільмі "Місія нездійсненна" і зміцнившись у творчій стороні кіновиробництва, Круз забезпечив собі успіх на довгі роки – як на благо, так і на шкоду.

Перший злет Тома Круза

Paramount Pictures почала розробку екранізації "Місія нездійсненна" для великого екрана ще в 1991 році, але ім'я Круза в історії фільму з'явилось лише в 1993 році, коли Paramount підшукувала актора для нового проєкту. Саме тоді Круз загорівся ідеєю стати продюсером фільму "Місія нездійсненна". Це сталось в той момент, коли Голлівуд перебував на підйомі масштабної еволюції. "Термінатор 2: Судний день" (Terminator 2: Judgment Day) в 1991 році представив світу першого повністю комп'ютерного персонажа, а "Парк Юрського періоду" (Jurassic Park) 1993 року удосконалив цю нову технологію, ожививши динозаврів.



Кадр з фільму "Термінатор 2: Судний день" / IMDb

Зненацька Голлівуд повністю зосередився на блокбастерах із комп'ютерною графікою. Тому протягом наступних кількох років високі касові збори були у таких фільмів, як "День незалежності" (Independence Day) та "Армагеддон" (Armageddon) – в яких видовищність була настільки ж масштабною (або ще більш масштабною), як і кінозірки, які взяли участь у фільмуванні.

Від початку своєї кар'єри Круз ніколи не "пас задніх", тому з кінця 80-х до початку 90-х його акторська гра розширилась до складних драматичних картин, як "Людина дощу" (Rain man), "Народжений 4 липня" (Born on the Fourth of July) та "Фірма" (The Firm). Тож, заглядаючи в майбутнє своєї кар'єри, він вирішив взяти справу у свої руки, знявши фільм, який був би не тільки блокбастером, але й при цьому мав сильну кінематографічну цінність. Аж ось Том Круз зустрів Браяна Де Пальма, свого майбутнього режисера.



Том Круз та Дастін Гоффман у фільмі "Людина дощу" / IMDb

Круз завжди цікавився створенням фільмів. Продюсер Джеррі Брукгаймер це завжди підкреслював, – Том Круз навіть брав участь в написанні сценарію для Top Gun, і саме Круз підштовхнув "Дні грому" (Days of Thunder) до успіху. Він завжди прагнув зайняти сильну творчу роль в більшості своїх фільмів.

У "Місії нездійсненній" я був режисером, а Круз – капітаном корабля,

– пояснює режисер Де Пальма в своєму документальному фільмі.

Вони повністю погодилися, що у "Місії нездійсненній" вони відмовляться від тоді ще новітньої тенденції Голлівуду – комп'ютерних спецефектів – на користь самостійного або часткового виконання трюків для сюжету фільму.

Том Круз виконує трюк у фільмі "Місія нездійсненна" / IMDb

Співпраці та результати злету

Актор виразно окреслив свій власний кар'єрний шлях до "Місії нездійсненної" (і, як відомо, відхиляв наполегливі прохання зробити Top Gun 2). Саме під час та після знімання цього фільму він став ще більш актуальним вже не тільки як актор, але і як продюсер.

Його співпраця з Кемероном Кроу у фільмі 1996 року "Джеррі Маґвайр" (Jerry Maguire) було настільки плідним, що, коли вони возз'єдналися для фільму "Ванільне небо" (Vanilla Sky) у 2001 році, Круз став продюсером фільму і допоміг його творчо оформити. Навіть у фільмі Стенлі Кубрика "З широко закритими очима" (Eyes Wide Shut) відома епічна постановка багато в чому була результатом співпраці Круза, Кубрика та Ніколь Кідман.



Том Круз у фільмі Стенлі Кубрика "З широко закритими очима" / IMDb

Чи існує життя поза франшизами?

Коли справа дійшла до створення франшизи Mission: Impossible – особливо коли прийшов час робити продовження – Круз доклав достатньо великі зусилля, щоб піти зовсім іншим шляхом для Mission: Impossible II. Він не тільки найняв режисера Джона Ву для керівництва над фільмом, а й надихнув його зробити фільм своїм, зовсім іншим, ніж попередні роботи Де Пальма. Не намагатися відповідати стилю Де Пальма, а зняти фільм Джона Ву "Місія нездійсненна". Ця тенденція тривала в кожному сиквелі "Місії". Для Тома Круза було принципово важливо, щоб кожен фільм у франшизі був не тільки не схожий, але й контрастно відмінний.

Кар'єра Круза пішла вниз через декілька неякісних фільмів та через курйози з його особистого життя, але "Місія нездійсненна: Протокол Фантом" 2011 року буквально повернула його на вершину, адже Том Круз самостійно виконав приголомшливий трюк: актор висів на найвищій будівлі в світі.



Том Круз під час виконання трюку для фільму "Місія нездійсненна: Протокол Фантом" / Paramount Pictures

Зараз Круз та Крістофер МакКуоррі працюють над "Місією нездійсненною 7" та "Місією нездійсненною 8" одночасно. Для одного з цих фільмів Круз здійснив найнебезпечніший трюк у своїй кар'єрі. Актор зістрибнув на велосипеді з рампи над урвищем, а потім розкрив парашут – і це через 25 років після першого фільму.

Том Круз поза виконанням нездійсненних місій

"Місія нездійсненна" однозначно змінила кар'єру Круза в гіршу сторону, хоч і не відразу. Фільм позиціював Круза як зірку бойовиків, хоч він і продовжував працювати над більш драматичними проєктами з такими цікавими режисерами, як Кроу, Кубрик і Пол Томас Андерсон.

На початку 2000-х голлівудський ринок ставав все більше й більше насиченим блокбастерами, особливо після супергеройського буму Людей Ікс та Людини-павука. Хтось може заперечити, що такі фільми, як "Джек Річер" або "Зроблено в Америці", дозволили Крузу проявити свій драматичний талант, але ці фільми, як і раніше, були запаковані в обгортку "розважального екшну". З того часу, як вийшли ці фільми, актор і близько не підійшов до створення чогось настільки ж захопливого, небезпечного або емоційно уразливого, як "Магнолія", "З широко закритими очима" або "Співучасник" (Collateral).



Кадр з фільму "Магнолія" режисера Пола Томаса Андерсона / IMDb

Своїм прикладом Круз довів, що успішну кар'єру сучасного актора можна побудувати і без допомоги комп'ютерної графіки, продовжуючи демонструвати приголомшливі трюки в фільмах. Чи був би він таким успішним, якби продовжив зніматися в драматичних фільмах від знаменитих режисерів? Напевно, що ні, саме тому він пішов іншим шляхом.

Наразі відомо, що фільмування 7 частини "Місії" завершились. А фільмування наступного фільму перенесли на літо 2021 року, оскільки Том Круз залучений до промо-кампанії його стрічки "Найкращий стрілець: Маверік". Поки що шанувальники очікують на прем'єру фільму "Найкращий стрілець: Маверік" у листопаді 2021 року.