Зйомки фільму "Місія нездійсненна-8" з Томом Крузом перенесли: причина
Виробництво сиквелу "Місія нездійсненна-7" закінчується. Але розробники не переходитимуть одразу до створення 8 частини.
Джерело:Deadline
Видання пише, що компанія Paramount відклала зйомки через мінливий календар прем'єр. Насамперед головної зірки проєкту – Тома Круза.
До теми Зйомки "Місії нездійсненної 7" зупинили через бунт підлеглих Тома Круза, – ЗМІ
Річ у тім, що Круз буде залучений в промо фільму "Топ Ган: Меверік" і деякий час не зможе зніматися. Стрічка повинна вийти на екрани 2 липня 2021 року.
Напередодні режисер "Місія нездійсненна" Крістофер МакКуоррі повідомив, що команда успішно закінчила зйомки фільму на Близькому Сході й повертається до Лондона, аби додати фінальні кадри для майбутнього сиквелу.
Журналісти повідомляють, що 8 частина стрічки вийде не раніше листопада 2022 року. Але у Paramount поки що не прокоментували цю інформацію.
"Місія нездійсненна-7": що відомо про сюжет
Події у фільмі продовжуватимуть історію попередньої частини "Місія нездійсненна: Фолаут". У головних ролях – Том Круз і Ребекка Фергюсон.
Прем'єра фільму планується на 19 листопада 2021 року.
Також у стрічці зіграють:
- Вінг Реймс в ролі Лютера Стікелла, агента МВФ, члена команди Ханта і його найближчого друга Ітона Ханта.
- Саймон Пегг в ролі Бенджі Данна, технічного польового агента МВФ і члена команди Ханта.
- Ванесса Кірбі в ролі Алан Міцополіс, торговця зброєю на чорному ринку, також відома як Біла Вдова. Дочка "Макса" з першого фільму.
- Генрі Черні в ролі Юджина Кіттрідж, колишнього директора МВФ, якого в останній раз бачили в першому фільмі "Місія нездійсненна".
- Есай Моралес – головний лиходій фільму.
- Анджела Бассетт в ролі Еріки Слоан, директорки Центрального розвідувального управління.
- Фредерік Шмідт – Зола Міцополіс, брат Алан і силовик.
Поділитися новиною