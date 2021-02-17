Виробництво сиквелу "Місія нездійсненна-7" закінчується. Але розробники не переходитимуть одразу до створення 8 частини.

Видання пише, що компанія Paramount відклала зйомки через мінливий календар прем'єр. Насамперед головної зірки проєкту – Тома Круза.

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Річ у тім, що Круз буде залучений в промо фільму "Топ Ган: Меверік" і деякий час не зможе зніматися. Стрічка повинна вийти на екрани 2 липня 2021 року.

Напередодні режисер "Місія нездійсненна" Крістофер МакКуоррі повідомив, що команда успішно закінчила зйомки фільму на Близькому Сході й повертається до Лондона, аби додати фінальні кадри для майбутнього сиквелу.

Журналісти повідомляють, що 8 частина стрічки вийде не раніше листопада 2022 року. Але у Paramount поки що не прокоментували цю інформацію.

"Місія нездійсненна-7": що відомо про сюжет

Події у фільмі продовжуватимуть історію попередньої частини "Місія нездійсненна: Фолаут". У головних ролях – Том Круз і Ребекка Фергюсон.

Прем'єра фільму планується на 19 листопада 2021 року.

Також у стрічці зіграють: