Съемки фильма "Миссия невыполнима-8" с Томом Крузом перенесли: причина
Производство сиквела "Миссия невыполнима-7" заканчивается. Но разработчики не сразу переходить к созданию 8 части.
Источник:Deadline
Издание пишет, что компания Paramount отложила съемки через изменчивый календарь премьер. Прежде всего главной звезды проекта – Тома Круза.
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Дело в том, что Круз будет вовлечен в промо фильма "Топ Ган: Мэверик" и некоторое время не сможет сниматься. Лента должна выйти на экраны 2 июля 2021 года.
Накануне режиссер "Миссия невыполнима" Кристофер МакКуорри сообщил, что команда успешно закончила съемки фильма на Ближнем Востоке и возвращается в Лондон, чтобы добавить финальные кадры для будущего сиквела.
Журналисты сообщают, что 8 часть ленты выйдет не раньше ноября 2022 года. Но в Paramount пока не прокомментировали эту информацию.
"Миссия невыполнима-7": что известно о сюжете
События в фильме будут продолжать историю предыдущей части "Миссия невыполнима: Последствия". В главных ролях – Том Круз и Ребекка Фергюсон.
Премьера фильма планируется на 19 ноября 2021.
Также в ленте сыграют:
- Винг Рэймс в роли Лютера Стикелла, агента МВФ, члена команды Ханта и ближайшего друга Итона Ханта.
- Саймон Пегг в роли Бенджи Данна, технического полевого агента МВФ и члена команды Ханта.
- Ванесса Кирби в роли Алан Мицополис, торговца оружием на черном рынке, также известная как Белая Вдова. Дочка "Макса" с первого фильма.
- Генри Черни в роли Юджина Киттридж, бывшего директора МВФ, которого в последний раз видели в фильме "Миссия невыполнима".
- Эсай Моралес – главный злодей фильма.
- Анджела Бассетт в роли Эрики Слоан, директрисы Центрального разведывательного управления.
- Фредерик Шмидт – Зола Мицополис, брат Алан и силовик.
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