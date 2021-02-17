Производство сиквела "Миссия невыполнима-7" заканчивается. Но разработчики не сразу переходить к созданию 8 части.

Издание пишет, что компания Paramount отложила съемки через изменчивый календарь премьер. Прежде всего главной звезды проекта – Тома Круза.

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Дело в том, что Круз будет вовлечен в промо фильма "Топ Ган: Мэверик" и некоторое время не сможет сниматься. Лента должна выйти на экраны 2 июля 2021 года.

Накануне режиссер "Миссия невыполнима" Кристофер МакКуорри сообщил, что команда успешно закончила съемки фильма на Ближнем Востоке и возвращается в Лондон, чтобы добавить финальные кадры для будущего сиквела.

Журналисты сообщают, что 8 часть ленты выйдет не раньше ноября 2022 года. Но в Paramount пока не прокомментировали эту информацию.

"Миссия невыполнима-7": что известно о сюжете

События в фильме будут продолжать историю предыдущей части "Миссия невыполнима: Последствия". В главных ролях – Том Круз и Ребекка Фергюсон.

Премьера фильма планируется на 19 ноября 2021.

Также в ленте сыграют: