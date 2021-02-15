Пожалуй, 7 часть франшизы "Миссия невыполнима" войдет в фильмографию Тома Круза, как одна из самых сложных. Добавляет трудностей в съемках пандемия коронавируса. Теперь же процесс создания ленты остановили из-за бунта подчиненных Тома Круза.

По неофициальным данным, съемочная группа "Миссии невыполнимой 7" отказалась продолжать работу. Бунт вызвали новые карантинные правила в Великобритании, которые начали действовать с 15 февраля. Отныне все британцы, которые возвращаются из стран красной зоны, должны пройти 10-дневную самоизоляцию в отеле и заплатить за него около 1750 фунтов стерлингов (более 67 000 гривен).

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Представители съемочной группы фильма понимали, что не увидят своих родных еще несколько месяцев и будут нести убытки, если вернутся домой. Поэтому перед введением новых правил устроили бунт на площадке "Миссии невыполнимой 7". После обсуждений кинопроизводители решили остановить создание ленты и нанять частный самолет, который доставил людей в Лондон.

"Для многих перспектива самоизоляции в отеле Великобритании была слишком затяжным шагом, поэтому они требовали, чтобы их отвезли домой к изменению правил. Студии пришлось финансировать частный самолет, и отсутствие съемочной команды. Это неизбежно приведет к очередной задержке. Моральный дух команды действительно упал, и много молодых работников, которые не зарабатывают больших денег, просто не уверены, что это того стоит", – рассказал инсайдер.

В то же время источники из близкого окружения Тома Круза отмечают, что он намерен завершить съемки "Миссии невыполнимой 7" вовремя. Кроме этого, рассматривается возможность развертки съемочной площадки в Великобритании.

Трудности на съемках "Миссии невыполнимой 7"