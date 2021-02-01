С тех пор как стартовавли съемки фильма "Миссия невыполнима 7" не утихают обсуждения о сложных условиях труда. Теперь Тома Круза обвинили в превращении работы в сплошной ужас.

Источник: The Sun

Все больше участников съемочной группы "Миссии невыполнимой 7" сетуют на сложности работы с Томом Крузом. Инсайдеры, работающие на голливудского актера, рассказали, что сейчас актер одержим идеей завершить съемки вовремя. Поэтому работать над созданием ленты становится все сложнее.

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Многие из нас с радостью бы смирились с убытками, оставили на время съемки и продолжили бы работу позже. Но Том стал одержим идеей закончить работу, и ничто его не остановит. Это самый решительный человек, но в то же время это ужас,

– рассказали источники из съемочной группы.

Сейчас съемочная группа переехала в Объединенные Арабские Эмираты. Поэтому у многих представителей команды Тома Круза есть опасения, что они целыми месяцами не будут видеть своих родных. Учитывая, что Великобритания ввела обязательный 10-дневный карантин и перекрыла авиаграницу для рейсов из ОАЭ, поездка домой для них пока не является возможной.

"Сейчас многие из продюсерской команды, особенно младший персонал, который не получает таких больших зарплат, просто хотят вернуться домой. И это действительно ужас кинопроизводства", – добавил инсайдер.

Съемки "Миссии невыполнимой 7": коротко о главном