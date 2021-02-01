Він став одержимим, – Том Круз перетворив зйомки "Місії нездійсненної 7" на жахіття
Відколи стартували зйомки фільму "Місія нездійсненна 7" не вщухають обговорення про складні умови праці. Тепер Тома Круза звинуватили у перетворенні роботи на суцільний жах.
Джерело: The Sun
Все більше учасників знімальної групи "Місії нездійсненної 7" нарікають на складнощі роботи з Томом Крузом. Інсайдери, які працюють на голлівудського актора, розповіли, що зараз актор одержимий ідеєю завершити зйомки вчасно. Тому працювати над створенням стрічки стає дедалі складніше.
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Багато хто з нас з радістю б змирилися зі збитками, залишили на час зйомки і продовжили б роботу пізніше. Але Том став одержимий ідеєю закінчити роботу, і ніщо його не зупинить. Це найрішучіша людина, але водночас це жахіття,
– розповіли джерела зі знімальної групи.
Наразі знімальна група переїхала в Об'єднані Арабські Емірати. Тому у багатьох представників команди Тома Круза є побоювання, що вони цілими місяцями не будуть бачити своїх рідних. Враховуючи, що Велика Британія ввела обов'язковий 10-денний карантин та перекрила авіакордон для рейсів з ОАЕ, поїздка додому для них поки не є можливою.
"Зараз багато хто з продюсерської команди, особливо молодший персонал, який не отримує таких великих зарплат, просто хочуть повернутися додому. І це справді жахіття кіновиробництва", – додав інсайдер.
Зйомки "Місії нездійсненної 7": коротко про головне
- У березні 2020 року знімальна частина "Місії нездійсненної 7" опинились на самоізоляції в готелі Італії. Тоді в країні був спалах коронавірусу, а всі рейси з держави були скасовані. Серед знімальної команди Тома Круза не було.
- Восени зйомки стрічки відновили у Великій Британії. Для цього Том Круз готовий був побудувати безпечне містечко з трейлерами, де жили б тільки представники його команди.
- Том Круз ретельно дбає про безпеку своїх підлеглих та звітує про стан зйомок. Тому коли кілька підлеглих не дотримались карантинної дистанції, це змусило актора кричати просто посеред знімального павільйону.
- Після скандалу Том Круз витратив чималу суму на роботів, які перевіряють представників знімальної групи на коронавірус.
- Очікується, що фінал "Місії нездійсненної" Том Круз зніме в космосі. Політ актора з режисером Дагом Лайманом і оператором запланований на жовтень 2021 року.
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