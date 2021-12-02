На крыле биплана: Том Круз отснял захватывающий трюк для фильма "Миссия невыполнима 8"

В Великобритании стартовали съемки восьмой части ленты "Миссия невыполнима". Тома Круза сфотографировали во время выполнения одного из трюков: актер летал на биплане Boeing B75N1 Stearman времен Второй Мировой.

Известно, что съемки велись в районе аэродрома Даксфорд в Кембриджшире. Судя по фотографиям, биплан сопровождал еще один самолет времен Второй мировой.

Не пропустите Самый опасный трюк в карьере Тома Круза показали на CinemaCon: видео съемок

Сложный трюк для фильма

Во время полета Круз выбрался на крыло биплана, а самолет сделал несколько поворотов и бочку. В это время актер перемещался по крылу!

Том Круз во время выполнения фантастического трюка / Фото The Sun

После этого актер снова залез в кабину, и самолет приземлился. По словам источников издания, на подготовку к трюку у Круза ушло несколько месяцев; в частности, актер научился управлять бипланом.

Актер после исполнения трюка / Фото The Sun

Что известно о ленте "Миссия невыполнима 8"

Просмотр увлекательных боевиков может добавить адреналин. Но не меньше чувств принесет онлайн-казино SlotoKing . Для зарегистрированных клиентов открыт доступ к десяткам видеослотов, рулеток, покера, лотереи бинго и кено. Кроме того, все игровые автоматы имеют бесплатный режим, чтобы каждый смог предварительно протестировать игру.

Инсайдер в комментарии The Sun отметил, что съемки фильма "Миссия невыполнима 7" только недавно закончились, и команда сразу же приступила к съемкам следующего проекта.

Том Круз не дал себе перерыва и сразу приступил к съемкам впечатляющих сцен с 80-летним самолетом,

– сказал собеседник издания.

Информации о сюжете "Миссии невыполнимой 8" пока нет. Ожидается, что премьера фильма состоится 7 июля 2023 года.