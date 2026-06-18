Ксении Мишиной – 37: где она сейчас и как изменилась одна из самых красивых актрис Украины

18 июня украинская актриса Ксения Мишина отмечает свой день рождения. В этом году ей исполнилось 37 лет.

Несмотря на это, актриса выглядит просто потрясающе. В материале 24 Канала рассказываем, где сейчас находится Ксения Мишина, в каких новых фильмах её можно увидеть и чем она занимается сегодня.

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Где сейчас и как живёт Ксения Мишина?

Ксению Мишину сегодня не так часто можно увидеть в новых украинских фильмах. Вместо этого она больше сосредоточилась на работе над своим YouTube-проектом WakeUp, посвященным здоровью, терапии и долголетию.

В рамках проекта Ксения Мишина приглашает специалистов, которые рассказывают о различных аспектах здорового образа жизни, развенчивают распространенные мифы и делятся полезными советами. В частности, гостями актрисы уже были врачи, диетологи, психологи, пластические хирурги, нейрохирурги и другие эксперты.

И неудивительно, ведь сама Ксения Мишина и сегодня выглядит просто потрясающе. Она активно работает над своим физическим и ментальным здоровьем. Поэтому в свои 37 лет актриса выглядит даже ярче и эффектнее, чем много лет назад. Фотографиями из своей юности и молодости Ксения Мишина поделилась в инсаграм-сторисах. Она опубликовала снимки 2010-2012 годов, в том числе фотографии, сделанные после родов.



Ксения Мишина в 2012 году / Фото из Instagram актрисы

Сегодня же актриса активно занимается спортом и уделяет большое внимание своему здоровью и внешнему виду. Ко дню рождения Ксения Мишина уже опубликовала пост, в котором призналась, что успела загадать желание.

Благодарна за каждый год своей жизни. За каждую победу, за каждое поражение, за каждую ошибку, за каждое осознание. За каждого человека, который вошел в мою жизнь и вышел из нее. За каждого подписчика и отписавшегося. За каждую ступеньку, слезинку, улыбку,

– написала актриса.

В каких новых украинских фильмах можно увидеть Ксению Мишину?

Хотя актриса не так часто появляется в новых украинских фильмах и сериалах, одной из её последних работ стала картина "Вижу тебя", в которой она сыграла вместе с Андреем Фединчиком и Алексеем Яровенко.

Премьера фильма состоялась 26 марта в украинских кинотеатрах, а сейчас его можно посмотреть на платформе "Киевстар ТВ".