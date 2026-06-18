Попри це, акторка має просто приголомшливий вигляд. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо, де зараз Ксенія Мішина, у яких нових стрічках її можна побачити та чим вона займається сьогодні.

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Де зараз і як живе Ксенія Мішина?

Ксенію Мішину сьогодні не так часто можна побачити в нових українських стрічках. Натомість вона більше зосередилася на роботі над своїм YouTube-проєктом WakeUp, присвяченим здоров'ю, терапії та довголіттю.

У межах проєкту Ксенія Мішина запрошує фахівців, які розповідають про різні аспекти здорового способу життя, розвінчують поширені міфи та діляться корисними порадами. Зокрема, гостями акторки вже були лікарі, дієтологи, психологи, пластичні хірурги, нейрохірурги та інші експерти.

І не дивно, адже сама Ксенія Мішина й сьогодні має просто приголомшливий вигляд. Вона активно працює над своїм фізичним і ментальним здоров'ям. Тож у свої 37 років акторка виглядає навіть яскравіше та ефектніше, ніж багато років тому. Світлинами зі своєї юності та молодих років Ксенія Мішина поділилася в інстаграм-сторіс. Вона опублікувала фото 2010-2012 років, зокрема світлини, зроблені після пологів.



Ксенія Мішина у 2012 році / Фото з інстаграму акторки

Сьогодні ж акторка активно займається спортом і приділяє велику увагу своєму здоров'ю та зовнішньому вигляду. До дня народження Ксенія Мішина вже опублікувала допис, у якому зізналася, що встигла загадати бажання.

Вдячна за кожен рік свого життя. За кожну перемогу, за кожну поразку, за кожну помилку, за кожне усвідомлення. За кожну людину, яка увійшла в моє життя і вийшла з нього. За кожного підписника та відписника. За кожну сходинку, сльозинку, усмішку,

– написала акторка.

У яких нових українських фільмах можна побачити Ксенію Мішину?

Хоча акторка не так часто з'являється в нових українських фільмах і серіалах, однією з її найновіших робіт стала стрічка "Бачу тебе", у якій вона зіграла разом з Андрієм Федінчиком та Олексієм Яровенком.

Прем'єра фільму відбулася 26 березня в українських кінотеатрах, а зараз його можна переглянути на платформі Київстар ТБ.