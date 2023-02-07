В Бельгии Мишина была в начале войны, снималась в проекте в течение трех месяцев. Мировая премьера 6-ройного сериала Fair Trade 2023 состоится через две недели.

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Ксения Мишина на красной дорожке сериала "Честная сделка" / Fair Trade 2023

Все как ты мечтала, Ксю. Что такое мечта? По-моему, это путь, процесс, полное понимание и ответственность за свои идеи, желания. Я люблю трудности, а еще я люблю их преодолевать и добиваться своих целей. Раньше я нила как тяжело, теперь я понимаю, что такое процесс,

– написала Ксения Мишина в инстаграме.

"Всегда с удовольствием делюсь с вами своими результатами. И мечтаю вдохновлять на личное развитие и большие достижения. Вчера были мои именины и отпраздновала я их на красной дорожке с великолепной командой. Я, как всегда, благодарна и горда за такие моменты", – дополнила звезда.

Для выхода на красную дорожку Мишина выбрала образ в черных цветах – кожаные брюки клеш, стильные ботильоны на каблуке, белую блузку и пиджак.

"Красавица", – написала Наталья Денисенко под ее сообщением. Ольга Сумская направила реакции.



Ксения Мишина / Фото из инстаграма актрисы

Напомним, 29 декабря 2022 года в кинотеатрах Украины вышла романтическая комедия "Соседка". Главную роль в ней сыграла украинская актриса Ксения Мишина, а сценарий к фильму написала талантливая писательница Ирэна Карпа. Мишина сыграла главную героиню Веронику – заботливую маму и учительницу музыки.