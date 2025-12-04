Ди Каприо в списке: голливудские актеры, которые никогда не женились

Оказывается, что в Голливуде есть немало знаменитых мужчин, которые ни разу не вели своих избранниц под венец. Они всю свою жизнь остаются ярыми холостяками.

24 Канал расскажет, кто входит в список желанных холостяков Голливуда, и почему они не хотят официально жениться.

Какие голливудские актеры никогда не женились?

Аль Пачино

Звезда фильмов "Крестный отец" за всю свою жизнь никогда не шел под венец. Очень часто заголовки СМИ только и гудели о личной жизни Аль Пачино, однако актер на это не обращал внимания. Он остался сторонником свободного подхода к отношениям.

Аль Пачино / Фото Getty images

Оуэн Уилсон

Еще один актер Голливуда, который не решается на брак. В его биографии есть немало взлетов и падений в романтических отношениях, однако ни одна история не завершилась заветным "да".

Оуэн Уилсон / Фото Getty images

Киану Ривз

Недавно сеть взорвалась новостью о том, что 61-летний актер Киану Ривз тайно женился на художнице Александре Грант. Впрочем, эта информация оказалась неправдивой – об этом заявила сама Александра. Она подчеркнула, что приятных новостей сейчас всем не хватает, однако это – фейк.

Интересно, что в отношениях пара находится с 2019 года, однако актер кажется не спешит с женитьбой и продолжает входить в список самых желанных мужчин Голливуда.

Киану Ривз с любимой / Фото Getty images

Майкл Б. Джордан

В этом списке актер самый молодой, однако пресса убеждена, что Майкл уже вошел в список тех мужчин, которые не планируют вести под венец свою возлюбленную. СМИ известны некоторые истории о личной жизни звезды, однако сейчас он сосредоточен на карьере и стремится к приватности.

Майкл Б. Джордан / Фото Getty images

Леонардо Ди Каприо

За 51 год жизни у актера были десятки избранниц, однако ни одна из них не стала не то чтобы женой, но и просто невестой. Сегодня Лео находится в отношениях с итальянской моделью Витторией Черетти. И инсайдеры пишут, что голливудский актер хочет жениться, а вот другие утверждают, что мужчина не спешит прощаться со статусом холостяка.

Леонардо Ди Каприо / Фото Getty images

