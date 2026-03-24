Зато, четко выразили свою гражданскую позицию и осудили агрессию оккупантов.

Кто из актеров сериала "Сваты" поддерживает Украину?

Несмотря на то, что большинство актеров сериала "Сваты" выбрали сторону предательства – поддерживают путинский режим, войну и оккупацию Украины, – среди них есть и те, кто занял принципиально противоположную позицию.

Сразу после начала полномасштабного вторжения они открыто осудили российскую агрессию и стали на сторону Украины.

Анна Кошмал

Украинская актриса Анна Кошмал, которая исполнила роль Жени, сейчас живет и работает в Украине. Она активно снимается в украинских фильмах и сериалах, играет на театральной сцене, поддерживает украинских военных и воспитывает двоих детей.

Евгений Капорин

Евгений Капорин – украинский актер, который в сериале "Сваты" сыграл непоседливого и забавного Леху. Сейчас он находится в Украине. После начала полномасштабной войны актер активно помогает ВСУ и внутренне перемещенным лицам.

Правда, на его странице в инстаграме можно заметить немало русскоязычных сообщений. Сам Капорин считает, что русский язык не является "языком оккупантов" или "языком Путина", поэтому в его соцсетях появляются публикации как на украинском, так и на русском.

София Стеценко

София Стеценко – украинская актриса, которая сыграла Женю в детстве, – сейчас проживает за границей. С первых дней полномасштабной войны она поддержала украинских военных и четко выразила свою проукраинскую позицию. Актриса общается на украинском языке и все реже появляется в соцсетях.

Ранее она писала: "Я хочу, чтобы каждый российский солдат, который ступил на нашу землю с целью убивать и насиловать украинцев, бомбить наши дома и города, очень долго и мучительно горел в аду".

Константин Чернокрылюк

Константин Чернокрылюк – еще один актер сериала "Сваты", который сыграл одного из непоседливых близнецов, Никиту. Он занял четкую проукраинскую позицию. Сейчас актер проживает за границей и не слишком активно делится подробностями своей жизни, однако публично поддерживает Украину.

Александр Феклистов

Александр Феклистов – российский актер театра и кино, который стал едва ли не единственным среди коллег из сериала "Сваты", кто, несмотря на свое гражданство, занял принципиальную позицию.

Он выехал из России и, по имеющейся информации, сейчас проживает в Испании. Возвращаться на родину не планирует, ведь открыто критикует путинский режим и выражает солидарность с украинцами.

Феклистов признавался, что ему стыдно за действия своей страны, поэтому он не намерен возвращаться в Россию и поддерживать захватническую политику государства-оккупанта.