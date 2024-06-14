Их голосами говорят легенды: украинские актеры, которые озвучили персонажей "Бриджертонов"
16 мая и 13 июня на Netflix состоялась премьера 3 сезона сериала "Бриджертоны". Эта лента теперь доступна для просмотра в украинской озвучке.
Совсем скоро поклонники узнают, чем закончится история любви Пенелопы и Колина. А пока в материале Кино 24 вы найдете, какие известные украинские актеры стали голосами персонажей в сериале "Бриджертоны".
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Кто из украинских актеров озвучил героев сериала "Бриджертоны"
Энтони Бриджертон – Павел Скороходько
Старшего брата из семьи Бриджертонов озвучил украинский актер Павел Скороходько. Интересно, что этот же актер озвучивал Гарри Поттера и Губку Боба. Он начал свою карьеру в телевизионном озвучивании в 2005 году.
Бенедикт Бриджертон – Иван Розин
С первого сезона Бенедикт проявляет себя настоящим поклонником прекрасного, увлекаясь живописью и проявляя глубокое понимание художественного мира. В украинском дубляже его официальным голосом стал известный украинский актер театра, кино и дубляжа, музыкант, вокалист группы "Gouache" (2006-2012), а с 2013 года группы "US" Иван Розин.
Дафни Бриджертон – Виктория Бакун / Семений
Официальным украинским голосом настоящего бриллианта первого сезона "Бриджертонов" стала Виктория Бакун. Она озвучила роль хрупкой Дафни Бриджертон.
Виктория Бакун / Фото из соцсетей актрисы
Крессида Каупер – Виктория Москаленко
Голосом хитрой и своенравной Крессиды стала украинская актриса дубляжа Виктория Москаленко. Среди известных лент, в которых она также работала: "Однолетка Тельма", "Преступники", "Сквозь мое окно: Лицом к лицу" и многих других.
Колин Бриджертон – Евгений Лесничий
Украинским голосом настоящего красавца Колина стал известный украинский актер Евгений Лесничий. С первого курса обучения он начал заниматься дубляжем. На момент 2023 года он успел продублировать и озвучить более 500 ролей, включая проекты оригинального контента Netflix.
Известны также и другие актеры дубляжа этого сериала. В частности такие:
- Франческу Бриджертон озвучила Елизавета Мастаева,
- Кейт Шарму озвучила Анна Дончик,
- Элоизу Бриджертон озвучила Анастасия Жарникова,
- Пенелопу Фезерингтон озвучила Анна Павленко,
- Леди Бриджертон озвучила Елена Узлюк,
- Леди Денбери озвучила Ольга Радчук.
Такая закулисная жизнь сериалов часто кажется очень интересной для поклонников. Поэтому знакомьтесь с сериалом "Бриджертоны" еще ближе в нашем материале.