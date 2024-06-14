Их голосами говорят легенды: украинские актеры, которые озвучили персонажей "Бриджертонов"

16 мая и 13 июня на Netflix состоялась премьера 3 сезона сериала "Бриджертоны". Эта лента теперь доступна для просмотра в украинской озвучке.

Совсем скоро поклонники узнают, чем закончится история любви Пенелопы и Колина. А пока в материале Кино 24 вы найдете, какие известные украинские актеры стали голосами персонажей в сериале "Бриджертоны".

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Кто из украинских актеров озвучил героев сериала "Бриджертоны"

Энтони Бриджертон – Павел Скороходько

Старшего брата из семьи Бриджертонов озвучил украинский актер Павел Скороходько. Интересно, что этот же актер озвучивал Гарри Поттера и Губку Боба. Он начал свою карьеру в телевизионном озвучивании в 2005 году.

Бенедикт Бриджертон – Иван Розин

С первого сезона Бенедикт проявляет себя настоящим поклонником прекрасного, увлекаясь живописью и проявляя глубокое понимание художественного мира. В украинском дубляже его официальным голосом стал известный украинский актер театра, кино и дубляжа, музыкант, вокалист группы "Gouache" (2006-2012), а с 2013 года группы "US" Иван Розин.

Дафни Бриджертон – Виктория Бакун / Семений

Официальным украинским голосом настоящего бриллианта первого сезона "Бриджертонов" стала Виктория Бакун. Она озвучила роль хрупкой Дафни Бриджертон.



Виктория Бакун / Фото из соцсетей актрисы

Крессида Каупер – Виктория Москаленко

Голосом хитрой и своенравной Крессиды стала украинская актриса дубляжа Виктория Москаленко. Среди известных лент, в которых она также работала: "Однолетка Тельма", "Преступники", "Сквозь мое окно: Лицом к лицу" и многих других.

Колин Бриджертон – Евгений Лесничий

Украинским голосом настоящего красавца Колина стал известный украинский актер Евгений Лесничий. С первого курса обучения он начал заниматься дубляжем. На момент 2023 года он успел продублировать и озвучить более 500 ролей, включая проекты оригинального контента Netflix.

Известны также и другие актеры дубляжа этого сериала. В частности такие:

Франческу Бриджертон озвучила Елизавета Мастаева,

Кейт Шарму озвучила Анна Дончик,

Элоизу Бриджертон озвучила Анастасия Жарникова,

Пенелопу Фезерингтон озвучила Анна Павленко,

Леди Бриджертон озвучила Елена Узлюк,

Леди Денбери озвучила Ольга Радчук.

Такая закулисная жизнь сериалов часто кажется очень интересной для поклонников. Поэтому знакомьтесь с сериалом "Бриджертоны" еще ближе в нашем материале.