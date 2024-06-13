В материале Кино 24 узнаете, о чем лента. А также прочитаете, стоит ли выбирать фильм "В глубинах Сены" для просмотра.

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О чем фильм "В глубинах Сены"

5 июня на платформе Netflix вышел хоррор под названием "В глубинах Сены". Этот фильм создан французским режиссером Ксавье Жансом, который ранее работал над такими проектами, как первая экранизация Hitman, фильмы ужасов "Заклятие: Наши дни" и "Атлантида". Также он имел опыт режиссирования нескольких эпизодов популярного сериала "Люпен".

"В глубинах Сены": смотрите онлайн трейлер фильма

Летом в Париже запланировано проведение чемпионата мира по триатлону. Однако спокойствие города нарушает появление гигантской белой акулы в глубинах реки Сены. Ученая София узнает об этом и теперь ей придется объединиться с полицией, чтобы предотвратить возможное кровопролитие в сердце Франции.

Какие еще фильмы популярны на Netflix

Если вы не увлекаетесь ужасами и боевиками, на Netflix также есть популярные фильмы других жанров. Например, вы можете насладиться комедией "Мать невесты", украинским фильмом "Другой Франко", или криминальным триллером "Цвета зла: Красный".

"Другой Франко": смотрите онлайн трейлер фильма

Не тратьте время на скучные и малоинтересные ленты. Выбирайте лучшее на Netflix.