Именно этому фильму прогнозировали победу букмекеры, сообщает Кино 24. На Оскаре-2024 "Оппенгеймер" забрал сразу 6 статуэток.

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"Оппенгеймер" стал лучшим фильмом по версии Оскара-2024

Сценарий фильма основан на книге Кая Берда и Мартина Дж. Шервина "Американский Прометей: Триумф и трагедия Роберта Оппенгеймера", которая получила Пулитцеровскую премию.

Фильм рассказывает историю ученого Роберта Оппенгеймера, которого называют "отцом атомной бомбы". Именно он возглавлял команду, работавшую над "Манхэттенским проектом". На большие экраны фильм вышел летом 2023 года и стал одним из самых кассовых.

В каких еще номинациях победил "Оппенгеймер"