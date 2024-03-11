Саме цьому фільму прогнозували перемогу букмекери, повідомляє Кіно 24. На Оскарі-2024 "Оппенгеймер" забрав одразу 6 статуеток.

Теж цікаво Для весняних вечорів: 5 високорейтингових мінісеріалів з небанальним сюжетом

"Оппенгеймер" став найкращим фільмом за версією Оскара-2024

Сценарій фільму заснований на книзі Кая Берда та Мартіна Дж. Шервіна "Американський Прометей: Тріумф і трагедія Роберта Оппенгеймера", яка отримала Пулітцерівську премію.

Фільм розповідає історію науковця Роберта Оппенгеймера, якого називають "батьком атомної бомби". Саме він очолював команду, що працювала над "Мангетенським проєктом". На великі екрани фільм вийшов улітку 2023 року й став одним з найкасовішим.

У яких ще номінаціях переміг "Оппенгеймер"