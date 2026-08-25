Как сообщил Украинский Оскаровский комитет, имена претендентов уже известны. А вот кто в итоге поедет представлять Украину – пока решают.
Кто претендует на украинский "Оскар"
Украинские фильмы – претенденты на "Оскар" / Фото Getty Images
В этом году в отборе участвуют пять фильмов:
- "Вечник" – режиссер Иван Николайчук;
- "Киллхаус" – режиссер Любомир Левицкий;
- "Последний Прометей Донбасса" – режиссер Антон Штука;
- "Простой солдат" – режиссеры Артем Рыжиков и Хуан Камило Крус;
- "The Last Message" – режиссеры Андрей Волошин и Алексей Лебедев.
И что теперь будет делать Оскаровский комитет
Украинский Оскаровский комитет сначала проверит заявки на соответствие правилам Американской академии кинематографических искусств и наук.
После этого члены Комитета проведут заседание и определят фильм, который официально будет представлять Украину в оскаровской гонке.
Кто решает судьбу украинского претендента
В состав комитета входят представители украинской киноиндустрии и члены Украинской киноакадемии, которых избирают путем голосования членов киноакадемии.
В этом году процедура отбора была дополнительно закреплена меморандумом, подписанным Государственным агентством Украины по вопросам кино, Национальным союзом кинематографистов Украины, Ассоциацией продюсеров Украины, Украинской киноакадемией и Украинским институтом.
Когда мы узнаем, кто поедет за "Оскаром"
Сначала Украина должна определить своего представителя. Затем уже он попадет в международную гонку, где конкуренция будет, мягко говоря, не такая, как в школьном конкурсе талантов.
15 декабря 2026 года Американская киноакадемия объявит 15 фильмов, которые войдут в шорт-лист категории "Лучший международный полнометражный фильм".
А 21 января 2027 года станет известно, какие пять картин получат номинацию на "Оскар".
Финал этой истории состоится 14 марта 2027 года – именно тогда пройдет церемония вручения 99-й премии "Оскар".
А пока посмотрите, что люди думают об одном из претендентов из списка – фильме "Киллхаус".