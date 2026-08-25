Украина уже готовится к "Оскару": какие фильмы борются за путевку в Голливуд

В этом году желающих оказалось пятеро. Украинский Оскаровский комитет получил заявки на участие в отборе на 99-ю премию "Оскар" в категории "Лучший международный полнометражный фильм".

Как сообщил Украинский Оскаровский комитет, имена претендентов уже известны. А вот кто в итоге поедет представлять Украину – пока решают.

Кто претендует на украинский "Оскар"



Украинские фильмы – претенденты на "Оскар" / Фото Getty Images



В этом году в отборе участвуют пять фильмов:

"Вечник" – режиссер Иван Николайчук;

"Киллхаус" – режиссер Любомир Левицкий;

"Последний Прометей Донбасса" – режиссер Антон Штука;

"Простой солдат" – режиссеры Артем Рыжиков и Хуан Камило Крус;

"The Last Message" – режиссеры Андрей Волошин и Алексей Лебедев.

И что теперь будет делать Оскаровский комитет

Украинский Оскаровский комитет сначала проверит заявки на соответствие правилам Американской академии кинематографических искусств и наук.

После этого члены Комитета проведут заседание и определят фильм, который официально будет представлять Украину в оскаровской гонке.

Кто решает судьбу украинского претендента

В состав комитета входят представители украинской киноиндустрии и члены Украинской киноакадемии, которых избирают путем голосования членов киноакадемии.

В этом году процедура отбора была дополнительно закреплена меморандумом, подписанным Государственным агентством Украины по вопросам кино, Национальным союзом кинематографистов Украины, Ассоциацией продюсеров Украины, Украинской киноакадемией и Украинским институтом.

Когда мы узнаем, кто поедет за "Оскаром"

Сначала Украина должна определить своего представителя. Затем уже он попадет в международную гонку, где конкуренция будет, мягко говоря, не такая, как в школьном конкурсе талантов.

15 декабря 2026 года Американская киноакадемия объявит 15 фильмов, которые войдут в шорт-лист категории "Лучший международный полнометражный фильм".

А 21 января 2027 года станет известно, какие пять картин получат номинацию на "Оскар".

Финал этой истории состоится 14 марта 2027 года – именно тогда пройдет церемония вручения 99-й премии "Оскар".

А пока посмотрите, что люди думают об одном из претендентов из списка – фильме "Киллхаус".