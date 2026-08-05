Как сообщает Deadline, продюсер Эми Паскаль заявила, что имя нового Джеймса Бонда может быть объявлено уже к концу 2026 года. По ее словам, именно этот срок сейчас выглядит наиболее реалистичным.



Фильм "007: Не время умирать" / Фото IMDB



Впрочем, торопиться команда не собирается. Паскаль подчеркнула, что поиск нового Бонда происходит очень взвешенно, потому что после Дэниела Крейга планка оказалась слишком высокой.

Дэниел Крейг – очень сложный образец для подражания. Следующий Бонд должен быть совсем другим – увлекательным, свежим и неожиданным, – пояснила продюсер.

Кто именно получит лицензию на убийство, она, конечно, не сказала. Поэтому пока интернет продолжает назначать на эту роль всех мужчин с британским акцентом, создатели франшизы, похоже, решили не торопиться. И если уж менять Джеймса Бонда, то так, чтобы об этом говорили еще не одно десятилетие.

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Кстати, в последнее время большие голливудские франшизы одна за другой готовят громкие кадровые перестановки. Недавно стало известно, что Дэйв Батиста может заменить Райана Херста в сериале "God of War" после травмы актера.