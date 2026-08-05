Як повідомляє Deadline, продюсерка Емі Паскаль заявила, що ім'я нового Джеймса Бонда можуть оголосити вже до кінця 2026 року. За її словами, саме цей термін зараз виглядає найбільш реалістичним.



Фільм "007: Не час помирати" / Фото IMDB



Втім, поспішати команда не збирається. Паскаль наголосила, що пошук нового Бонда відбувається дуже виважено, адже після Даніеля Крейга планка виявилася надто високою.

Даніель Крейг – дуже складний приклад для наслідування. Наступний Бонд має бути зовсім іншим – захопливим, свіжим і несподіваним, – пояснила продюсерка.

Хто саме отримає ліцензію на вбивство, вона, звісно, не сказала. Тож поки інтернет продовжує призначати на роль усіх чоловіків із британським акцентом, творці франшизи, схоже, вирішили не поспішати. І якщо вже змінювати Джеймса Бонда, то так, щоб про це говорили ще не одне десятиліття.

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До речі, останнім часом великі голлівудські франшизи одна за одною готують гучні кадрові зміни. Нещодавно стало відомо, що Дейв Батіста може замінити Раяна Герста в серіалі God of War після травми актора.