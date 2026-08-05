В Голливуде готовят нового Джеймса Бонда: когда назовут имя актера

Пока фанаты в очередной раз спорят, кто станет новым агентом 007, продюсеры, похоже, не спешат раскрывать секреты, которые могли бы послужить поводом для новых теорий. Но ждать, вероятно, осталось недолго

Как сообщает Deadline, продюсер Эми Паскаль заявила, что имя нового Джеймса Бонда может быть объявлено уже к концу 2026 года. По ее словам, именно этот срок сейчас выглядит наиболее реалистичным.



Фильм "007: Не время умирать" / Фото IMDB



Впрочем, торопиться команда не собирается. Паскаль подчеркнула, что поиск нового Бонда происходит очень взвешенно, потому что после Дэниела Крейга планка оказалась слишком высокой.

Дэниел Крейг – очень сложный образец для подражания. Следующий Бонд должен быть совсем другим – увлекательным, свежим и неожиданным, – пояснила продюсер.

Кто именно получит лицензию на убийство, она, конечно, не сказала. Поэтому пока интернет продолжает назначать на эту роль всех мужчин с британским акцентом, создатели франшизы, похоже, решили не торопиться. И если уж менять Джеймса Бонда, то так, чтобы об этом говорили еще не одно десятилетие.

Кстати, в последнее время большие голливудские франшизы одна за другой готовят громкие кадровые перестановки. Недавно стало известно, что Дэйв Батиста может заменить Райана Херста в сериале "God of War" после травмы актера.