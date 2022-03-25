В ночь на 28 марта в Лос-Анджелесе отгремит самая престижная кинопремия года – Оскар-2022. Кому еще предрекают победу – узнайте в прогнозах букмекеров по состоянию на 25 марта 2022 года.

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Победители Оскара-2022: прогнозы букмекеров

Самый лучший фильм

"Белфаст" – 4 %

"CODA: В ритме сердца" – 8 %

" Не смотрите наверх " – 2 %

Не смотрите наверх "Сядь за руль моей машины" – 1 %

"Дюна" – 6 %

"Король Ричард" – 11 %

"А ллея кошмаров " – 1 %

ллея кошмаров " Лакричная пицца " – 2 %

Лакричная пицца "Власть пса" – 62 %

"Вестсайдская история" – 4 %

Лучшая актриса

Джессика Честейн – 70%

Оливия Колман – 5 %

Пенелопа Крус – 4 %

Николь Кидман – 11 %

Кристен Стюарт – 11 %

Лучший актер

Хавьер Бардем – 1%

Бенедикт Камбербетч – 11 %

Эндрю Гарфилд – 11%

Уилл Смит – 72 %

Дензел Вашингтон — 4%

Лучший актер второго плана

Киаран Хайндс – 4%

Трой Коцур – 20 %

Джесси Племонс – 4%

Дж. К. Симмонс – 25 %

Коди Смит-Макфи – 48%

Лучшая актриса второго плана

Джесси Бакли – 1 %

Ариана Дебоуз – 78%

Джуди Денч ("Белфаст") – 5%

Кирстен Данст ("Король Ричард") – 11%

Онжаню Эллис ("Король Ричард") – 4 %

Лучший режиссер

Кеннет Брана, "Белфаст" – 6%

Рюсуке Хамагути, "Сядь за руль моей машины" – 2 %

Пол Томас Андерсон, "Лакричная пицца" – 5 %

Джейн Кэмпион , "Власть пса" – 60 %

Стивен Спилберг, "Вестсайдская история" – 27%

Лучший адаптированный сценарий

"CODA: В ритме сердца" – 15 %

"Дюна" – 5 %

"Сядь за руль моей машины" – 3 %

"Незнакомая дочь" – 3 %

"В руках кобеля" – 74 %

Лучший оригинальный сценарий

"Белфаст" – 10 %

"Не смотрите вверх" – 7 %

"Король Ричард" – 15 %

"Лакричная пицца" – 66 %

" Худший человек на свете" – 2 %

Лучший костюм

"Круелла" – 78 %

"Сирано" – 2 %

– "Дюна" – 10 %

" Аллея кошмаров " – 2 %

Аллея кошмаров "Вестсайдская история" – 7 %

Лучшая музыка к фильму

Be alive ("Король Ричард") – 4%

No time to die ("007: Не время умирать ") – 30 %

Не время умирать Somehow you do ("Ч етыре Хороших Дня ") – 1 %

етыре Хороших Дня Dos Oranguitas ("Енканто") – 64%

– Down to joy ("Белфаст") – 1 %

Лучший документальный фильм

"Подъем" – 2 %

"Аттика" – 4 %

Бегство – 8 %

"Лето души" – 84 %

"Написанное огнем" – 2 %

Лучший короткометражный документальный фильм

"Мир услышит" – 3 %

"Проведи меня домой" – 2 %

"Королева баскетбола" – 83%

" Три песни для Беназир " – 3 %

Три песни для Беназир "Когда мы были хулиганами" – 10 %

​Лучший международный художественный фильм

"Сядь за руль моей машины" (Япония) – 82 %

Flee (Дания) – 5 %

"Рука Бога" (Италия) – 7 %

Lunana: A Yak в Classroom (Бутан) – 1 %

" Худший человек на свете " (Норвегия) – 5 %

Лучший грим и прически

"Круелла" – 69 %

"Дюна" – 2 %

"Дом Гуччи" – 11 %

"Поездка в Америку" – 3 %

"Глаза Тамми Фэй" – 15 %

Лучший анимационный короткометражный фильм

"Дела искусства" – 2 %

"Бестия" – 3 %

"Бокс Балет" – 2%

"Стеклоочиститель" – 2 %

"Робин Бобин" – 26 %

Лучший анимационный фильм

"Енканто" – 88 %

"Бегство" – 1 %

"Лука" – 5%

"Митчеллы против машин" – 3%

"Рая и последний дракон" – 2 %

Лучший игровой короткометражный фильм

"Бери и беги" – 2 %

"Платье" – 7 %

"Долгое прощание" – 88 %

"В моих мыслях" – 2 %

"Пожалуйста, держись" – 1 %

Лучший звук

"Белфаст" – 2 %

"Дюна" – 20 %

"007: Не время умирать" – 5 %

"Власть пса" – 1 %

"Вестсайдская история" – 71 %

Лучшие визуальные эффекты