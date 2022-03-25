В ночь на 28 марта в Лос-Анджелесе отгремит самая престижная кинопремия года – Оскар-2022. Кому еще предрекают победу – узнайте в прогнозах букмекеров по состоянию на 25 марта 2022 года.

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Победители Оскара-2022: прогнозы букмекеров

Самый лучший фильм

  • "Белфаст" – 4 %
  • "CODA: В ритме сердца" – 8 %
  • "Не смотрите наверх" – 2 %
  • "Сядь за руль моей машины" – 1 %
  • "Дюна" – 6 %
  • "Король Ричард" – 11 %
  • ллея кошмаров" – 1 %
  • "Лакричная пицца" – 2 %
  • "Власть пса" – 62 %
  • "Вестсайдская история" – 4 %

Лучшая актриса

  • Джессика Честейн – 70%
  • Оливия Колман – 5 %
  • Пенелопа Крус – 4 %
  • Николь Кидман – 11 %
  • Кристен Стюарт – 11 %

Лучший актер

  • Хавьер Бардем – 1%
  • Бенедикт Камбербетч – 11 %
  • Эндрю Гарфилд – 11%
  • Уилл Смит – 72 %
  • Дензел Вашингтон — 4%

Лучший актер второго плана

  • Киаран Хайндс – 4%
  • Трой Коцур – 20 %
  • Джесси Племонс – 4%
  • Дж. К. Симмонс – 25 %
  • Коди Смит-Макфи – 48%

Лучшая актриса второго плана

  • Джесси Бакли – 1 %
  • Ариана Дебоуз – 78%
  • Джуди Денч ("Белфаст") – 5%
  • Кирстен Данст ("Король Ричард") – 11%
  • Онжаню Эллис ("Король Ричард") – 4 %

Лучший режиссер

  • Кеннет Брана, "Белфаст" – 6%
  • Рюсуке Хамагути, "Сядь за руль моей машины" – 2 %
  • Пол Томас Андерсон, "Лакричная пицца" – 5 %
  • Джейн Кэмпион , "Власть пса" – 60 %
  • Стивен Спилберг, "Вестсайдская история" – 27%

Лучший адаптированный сценарий

  • "CODA: В ритме сердца" – 15 %
  • "Дюна" – 5 %
  • "Сядь за руль моей машины" – 3 %
  • "Незнакомая дочь" – 3 %
  • "В руках кобеля" – 74 %

Лучший оригинальный сценарий

  • "Белфаст" – 10 %
  • "Не смотрите вверх" – 7 %
  • "Король Ричард" – 15 %
  • "Лакричная пицца" – 66 %
  • "Худший человек на свете" – 2 %

Лучший костюм

  • "Круелла" – 78 %
  • "Сирано" 2 %
  • "Дюна" – 10 %
  • "Аллея кошмаров" – 2 %
  • "Вестсайдская история" – 7 %

Лучшая музыка к фильму

  • Be alive ("Король Ричард") – 4%
  • No time to die ("007: Не время умирать") – 30 %
  • Somehow you do ("Четыре Хороших Дня") – 1 %
  • Dos Oranguitas ("Енканто") 64%
  • Down to joy ("Белфаст") – 1 %

Лучший документальный фильм

  • "Подъем" – 2 %
  • "Аттика" – 4 %
  • Бегство – 8 %
  • "Лето души" – 84 %
  • "Написанное огнем" – 2 %

Лучший короткометражный документальный фильм

  • "Мир услышит" – 3 %
  • "Проведи меня домой" – 2 %
  • "Королева баскетбола" – 83%
  • "Три песни для Беназир" – 3 %
  • "Когда мы были хулиганами" 10 %

​Лучший международный художественный фильм

  • "Сядь за руль моей машины" (Япония) – 82 %
  • Flee (Дания) – 5 %
  • "Рука Бога" (Италия) – 7 %
  • Lunana: A Yak в Classroom (Бутан) – 1 %
  • "Худший человек на свете" (Норвегия) – 5 %

Лучший грим и прически

  • "Круелла" – 69 %
  • "Дюна" – 2 %
  • "Дом Гуччи" – 11 %
  • "Поездка в Америку" – 3 %
  • "Глаза Тамми Фэй" – 15 %

Лучший анимационный короткометражный фильм

  • "Дела искусства" – 2 %
  • "Бестия" – 3 %
  • "Бокс Балет" – 2%
  • "Стеклоочиститель" – 2 %
  • "Робин Бобин" – 26 %

Лучший анимационный фильм

  • "Енканто" – 88 %
  • "Бегство" – 1 %
  • "Лука" – 5%
  • "Митчеллы против машин" – 3%
  • "Рая и последний дракон" – 2 %

Лучший игровой короткометражный фильм

  • "Бери и беги" – 2 %
  • "Платье" – 7 %
  • "Долгое прощание" – 88 %
  • "В моих мыслях" – 2 %
  • "Пожалуйста, держись" – 1 %

Лучший звук

  • "Белфаст" – 2 %
  • "Дюна" – 20 %
  • "007: Не время умирать" – 5 %
  • "Власть пса" – 1 %
  • "Вестсайдская история" – 71 %

Лучшие визуальные эффекты

  • "Дюна" – 21 %
  • "Свободный парень" – 4 %
  • "007: Не время умирать" – 1%
  • "Шанг-Чи" – 46 %
  • "Человек-паук: Нет пути домой" – 28 %