В ночь на 28 марта в Лос-Анджелесе отгремит самая престижная кинопремия года – Оскар-2022. Кому еще предрекают победу – узнайте в прогнозах букмекеров по состоянию на 25 марта 2022 года.
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Победители Оскара-2022: прогнозы букмекеров
Самый лучший фильм
- "Белфаст" – 4 %
- "CODA: В ритме сердца" – 8 %
- "Не смотрите наверх" – 2 %
- "Сядь за руль моей машины" – 1 %
- "Дюна" – 6 %
- "Король Ричард" – 11 %
- "Аллея кошмаров" – 1 %
- "Лакричная пицца" – 2 %
- "Власть пса" – 62 %
- "Вестсайдская история" – 4 %
Лучшая актриса
- Джессика Честейн – 70%
- Оливия Колман – 5 %
- Пенелопа Крус – 4 %
- Николь Кидман – 11 %
- Кристен Стюарт – 11 %
Лучший актер
- Хавьер Бардем – 1%
- Бенедикт Камбербетч – 11 %
- Эндрю Гарфилд – 11%
- Уилл Смит – 72 %
- Дензел Вашингтон — 4%
Лучший актер второго плана
- Киаран Хайндс – 4%
- Трой Коцур – 20 %
- Джесси Племонс – 4%
- Дж. К. Симмонс – 25 %
- Коди Смит-Макфи – 48%
Лучшая актриса второго плана
- Джесси Бакли – 1 %
- Ариана Дебоуз – 78%
- Джуди Денч ("Белфаст") – 5%
- Кирстен Данст ("Король Ричард") – 11%
- Онжаню Эллис ("Король Ричард") – 4 %
Лучший режиссер
- Кеннет Брана, "Белфаст" – 6%
- Рюсуке Хамагути, "Сядь за руль моей машины" – 2 %
- Пол Томас Андерсон, "Лакричная пицца" – 5 %
- Джейн Кэмпион , "Власть пса" – 60 %
- Стивен Спилберг, "Вестсайдская история" – 27%
Лучший адаптированный сценарий
- "CODA: В ритме сердца" – 15 %
- "Дюна" – 5 %
- "Сядь за руль моей машины" – 3 %
- "Незнакомая дочь" – 3 %
- "В руках кобеля" – 74 %
Лучший оригинальный сценарий
- "Белфаст" – 10 %
- "Не смотрите вверх" – 7 %
- "Король Ричард" – 15 %
- "Лакричная пицца" – 66 %
- "Худший человек на свете" – 2 %
Лучший костюм
- "Круелла" – 78 %
- "Сирано" – 2 %
- "Дюна" – 10 %
- "Аллея кошмаров" – 2 %
- "Вестсайдская история" – 7 %
Лучшая музыка к фильму
- Be alive ("Король Ричард") – 4%
- No time to die ("007: Не время умирать") – 30 %
- Somehow you do ("Четыре Хороших Дня") – 1 %
- Dos Oranguitas ("Енканто") – 64%
- Down to joy ("Белфаст") – 1 %
Лучший документальный фильм
- "Подъем" – 2 %
- "Аттика" – 4 %
- Бегство – 8 %
- "Лето души" – 84 %
- "Написанное огнем" – 2 %
Лучший короткометражный документальный фильм
- "Мир услышит" – 3 %
- "Проведи меня домой" – 2 %
- "Королева баскетбола" – 83%
- "Три песни для Беназир" – 3 %
- "Когда мы были хулиганами" – 10 %
Лучший международный художественный фильм
- "Сядь за руль моей машины" (Япония) – 82 %
- Flee (Дания) – 5 %
- "Рука Бога" (Италия) – 7 %
- Lunana: A Yak в Classroom (Бутан) – 1 %
- "Худший человек на свете" (Норвегия) – 5 %
Лучший грим и прически
- "Круелла" – 69 %
- "Дюна" – 2 %
- "Дом Гуччи" – 11 %
- "Поездка в Америку" – 3 %
- "Глаза Тамми Фэй" – 15 %
Лучший анимационный короткометражный фильм
- "Дела искусства" – 2 %
- "Бестия" – 3 %
- "Бокс Балет" – 2%
- "Стеклоочиститель" – 2 %
- "Робин Бобин" – 26 %
Лучший анимационный фильм
- "Енканто" – 88 %
- "Бегство" – 1 %
- "Лука" – 5%
- "Митчеллы против машин" – 3%
- "Рая и последний дракон" – 2 %
Лучший игровой короткометражный фильм
- "Бери и беги" – 2 %
- "Платье" – 7 %
- "Долгое прощание" – 88 %
- "В моих мыслях" – 2 %
- "Пожалуйста, держись" – 1 %
Лучший звук
- "Белфаст" – 2 %
- "Дюна" – 20 %
- "007: Не время умирать" – 5 %
- "Власть пса" – 1 %
- "Вестсайдская история" – 71 %
Лучшие визуальные эффекты
- "Дюна" – 21 %
- "Свободный парень" – 4 %
- "007: Не время умирать" – 1%
- "Шанг-Чи" – 46 %
- "Человек-паук: Нет пути домой" – 28 %